Samsun'un Atakum ilçesinde genel cerrahi asistanı M.C., sol kolundan bıçakla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Fatih İncegöz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun'un Atakum ilçesinde genel cerrahi asistanı M.C.'yi sol kolundan bıçakla yaralayan Mehmet Fatih İncegöz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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10.11.2026 15:18:01. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun Atakum'da genel cerrahi asistanını bıçakla yaralayan sanık tutuklandı - Son Dakika
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