Erzurum Uzundere\'de 403 pehlivanın katıldığı Karakucak\'ta başpehlivan Aktürk oldu

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde Cumhuriyet ile yaşıt olan 103 yıllık 'Karakucak Güreşleri'nde 400'den fazla güreşçi peşrev çekti. Başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı. Türkiye, İran ve Gürcistan'dan 403 pehlivan, güreş meydanında peşrev çekti.

Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra o dönem köy statüsünde olan Uzundere'de başlatılan, 'Karakucak Güreşleri'nin 103'üncüsü dün sabah erken saatlerde başladı. 103'üncü Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'ne; Türkiye, İran ve Gürcistan'dan 400'den fazla pehlivan katıldı. Uzundere Güreş Er Meydanı'nda yaklaşık başpehlivanlık için 40 güreşçi mücadele etti.

DOĞUNUN BAŞCAZGIRI FUAT ÖZBAY ER MEYDANINI COŞTURDU

Ata sporu güreşin önemli geleneklerinden olan cazgırlık kültürü de organizasyona ayrı bir renk kattı. 'Doğunun Başcazgırı' olarak tanınan Fuat Özbay, kendine özgü tekerlemeleri, manileri ve anonslarıyla er meydanındaki heyecanı zirveye taşıdı. Tecrübeli başcazgır, hem tribünleri dolduran güreşseverleri hem de yeşil çimlerde mücadele eden pehlivanları coşturdu. Özbay'ın başarılı performansı protokol üyeleri ve davetlilerden de büyük alkış aldı.

CUMHURİYET VAR OLDUKÇA GÜREŞLERİMİZ DEVAM EDECEK

Organizasyonun ev sahipliğini yapan Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy, Cumhuriyet ile yaşıt olan karakucak güreşlerini gelecek nesillere aktarmakta kararlı olduklarını söyledi. Uzundere'nin çifte gurur yaşadığını belirten Başkan Özsoy, "Bugün Uzundere olarak çifte gurur yaşıyoruz. Hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü kutluyoruz hem de Cumhuriyet'le yaşıt olan Uluslararası Karakucak Güreşleri'nin 103'üncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim amacımız, Cumhuriyet'le yaşıt olan bu güreşleri ve önemli geleneğimizi Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe devam ettirmek. Bugün Uzundere Güreş Arenamızı dolduran protokol üyelerine ve tüm sporseverlere teşekkür ediyorum. Güreşçilerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Uzundere Er Meydanı'ndaki güreşleri Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de izledi. Rakiplerini yenen Feyzullah Aktürk ile Fatih Yaşarlı başpehlivanlık mücadele etti. Yaşarlı'yı puanla mağlup eden Aktürk, 103'üncü Uluslararası Uzundere Cumhuriyet Karakucak Güreşlerinin baş pehlivanı oldu.