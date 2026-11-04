Kocaeli Çayırova'da yunus timi otomobile çarparak sürüklendi, polislerin durumu iyi - Son Dakika
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Kocaeli Çayırova'da yunus timi otomobile çarparak sürüklendi, polislerin durumu iyi

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Kocaeli Çayırova\'da yunus timi otomobile çarparak sürüklendi, polislerin durumu iyi
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Kocaeli Çayırova\'da yunus timi otomobile çarparak sürüklendi, polislerin durumu iyi
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Kocaeli Çayırova'da motosikletli bir kişiyi takip eden yunus timi, kovalamaca sırasında Fatih Caddesi'nde otomobile çarparak sürüklendi. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç kamerası görüntülerinde vatandaşların polislere yardıma gittiği görülüyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosikletli bir kişiyi takip eden yunus timi, kovalamaca sırasında kaza yaptı.

Olay, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletli kişiyi takibe alan Yunus timi, kovalamaca sırasında otomobile çarptı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araç kamerası görüntülerinde, motosikletli kişinin caddede hızla ilerlediği, peşinden gelen yunus timinin ise araca çarptıktan sonra sürüklendiği görülüyor.

Görüntülerde, çevredeki vatandaşların kaza yapan polis ekiplerinin yardımına gittiği anlar da yer alıyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilÇayırovaKocaeliGüncelFatihSon Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Çayırova'da yunus timi otomobile çarparak sürüklendi, polislerin durumu iyi - Son Dakika
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