Çorum Sungurlu\'da pazar direğine çarpan araçta sıkışan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum Sungurlu'da pazar direğine çarpan araçta sıkışan 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanının demir direğine çarpan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kapalı pazar alanının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
E.Y. idaresindeki 06 DUY 663 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanının demir direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan O.Y. yaralandı.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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