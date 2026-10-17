Camide abdest alan kişinin 15 bin euro ve 89 bin dolarlık çantası çalındı

Fatih Nuruosmaniye Camii'nde bir adamın abdest alırken kenara bıraktığı çantayı çalıp kaçan iki şüpheli gözaltına alındı. Çantanın içinde 15 bin euro, 89 bin 640 dolar ve 5 bin lira bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.

ABDEST ALIRKEN ÇANTASI ÇALINDI

Fatih'te M.M. isimli kişi, Molla Fenari Mahallesi'ndeki Nuruosmaniye Camii'nde 30 Temmuz'da abdest aldığı sırada çantasının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu. Mağdur M.M., çalınan çantasında 15 bin euro, 89 bin 640 dolar ve 5 bin lira parasının bulunduğunu söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların camide bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin abdest alınan yere yaklaşarak asılı bırakılan çantayı alıp hızla uzaklaştıkları görüldü.

ŞÜPHELİ, EVLENMEK İÇİN TV PROGRAMINA ÇIKMIŞ

Polis, güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelileri yakalamak için sürdürülen takip sonucu olayı gerçekleştiren Ramazan A. ile R.I. gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Ramazan A.'nın bir süre önce eski eşinin peşini bırakmadığı ve bir kadınla evlenebilmek için televizyon programına katıldığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüpheli, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.