Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı

Fatih’te bir binanın terasında başlayan yangın, kısa sürede yandaki apartmana da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iki binanın çatı katı zarar gördü.

ALEVLER RÜZGARLA YAYILDI

Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak’taki 3 katlı binanın terasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binalarda bulunanları kontrollü şekilde tahliye etti. Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü.

İKİ BİNADA HASAR

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yangında her iki binanın çatı katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.