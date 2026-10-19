Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı - Son Dakika
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Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı

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Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı
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Fatih’te 3 katlı bir binanın terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki apartmanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri binalardakileri tahliye ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. Her iki binanın çatı katında hasar meydana geldi.

Fatih’te bir binanın terasında başlayan yangın, kısa sürede yandaki apartmana da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iki binanın çatı katı zarar gördü.

Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı

ALEVLER RÜZGARLA YAYILDI

Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak’taki 3 katlı binanın terasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binalarda bulunanları kontrollü şekilde tahliye etti. Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü.

Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı

İKİ BİNADA HASAR

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yangında her iki binanın çatı katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Acil DurumGüvenlikİtfaiyeGüncelFatihSon Dakika

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