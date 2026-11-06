Mersin Mezitli\'de kötü koku yayan daire 2 ton atıktan arındırılıp ilaçlandı

Mersin Mezitli'de kötü koku yayan daire 2 ton atıktan arındırılıp ilaçlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mezitli ilçesinde kötü koku şikayeti üzerine Fatih Mahallesi'ndeki bir daireye giden zabıta ekipleri inceleme yaptı. Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla evden 2 ton eskimiş kıyafet, mobilya, plastik malzeme ve evsel atık çıkarıldı. Daire ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde kötü koku yayılan bir evden 2 ton çöp çıkarıldı.
Mezitli Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki apartmanın bir dairesinden kötü koku yayıldığı şikayetleri üzerine harekete geçti.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca adrese giden ekipler, evde inceleme yaptı.
Kontrollerde, ikamette çok sayıda eskimiş kıyafet, mobilya, plastik malzeme ve evsel atık bulunduğunu belirledi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda adresten 2 ton atık çıkarıldı.
Çöpten arındırılan daire ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Kaynak: AA
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