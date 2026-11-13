Samsun Bafra\'da otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun Bafra'da otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'da Fatih Mahallesi'ndeki Millet Caddesi ile Fabrika Sokak kesişiminde otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobildeki bir yolcu yaralandı, yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Ömer K.Ç. (19) yönetimindeki 55 TK 888 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Millet Caddesi ile Fabrika Sokak'ın kesişiminde, Caner B.'nin (24) kullandığı 55 ANG 274 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Caner B. ile otomobilde ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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