Samsun Bafra'da otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Samsun Bafra\'da otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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Samsun Bafra'da Fatih Mahallesi'ndeki Millet Caddesi ile Fabrika Sokak kesişiminde otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobildeki bir yolcu yaralandı, yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Ömer K.Ç. (19) yönetimindeki 55 TK 888 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Millet Caddesi ile Fabrika Sokak'ın kesişiminde, Caner B.'nin (24) kullandığı 55 ANG 274 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Caner B. ile otomobilde ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiYerel HaberlerSamsunGüncelFatihBafraSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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