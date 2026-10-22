Sorgun Kaymakamı Canpolat, Fatih Ortaokulu'nun kros il birincilerini kutladı - Son Dakika
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Sorgun Kaymakamı Canpolat, Fatih Ortaokulu'nun kros il birincilerini kutladı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, kros yarışmalarında ferdi ve takım halinde il birincisi olan Fatih Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek kutladı. Canpolat, öğrencilerle sohbet edip okul idarecileri ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, kros yarışmalarında ferdi ve takım halinde il birincisi olan Fatih Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Okulda öğrencilerle bir araya gelen Canpolat, başarılarından dolayı öğrencileri kutlayarak, gelecek hedefleri hakkında sohbet etti.

Sınıfları da gezen Canpolat, okul idarecileri ve öğretmenlerden yürütülen akademik, sosyal ve kültürel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Canpolat, eğitimin yalnızca derslerden ibaret olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

" Eğitim, çocuklarımızın her alanda yetişmesini sağlayan bir kavramdır. Öğrencilerimizin sporda ve kültürel faaliyetlerde başarılı olması en büyük dileğimizdir. Eğitim ve öğretim, toplumun geleceğini şekillendiren en temel unsurdur. Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve nitelikli bir ortamda eğitim alması için yürütülen tüm projelerin takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Abdurrezzak CanpolatEğitimGüncelYozgatSorgunFatihSporSon Dakika

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