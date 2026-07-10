İsrail Başbakanı Netanyahu\'nun oğlu Yair, adını değiştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun büyük oğlu Yair Netanyahu, yasal adını "Yonatan Hon" olarak değiştirdiği ortaya çıktı. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'in haberine göre, isim değişikliği resmi vergi kayıtlarından anlaşıldı.

Haberde, Yair Netanyahu'nun son bir buçuk yıl içinde adını değiştirdiği, 2026 yılına ait vergi belgelerinde aynı kimlik numarası ve aynı adres bilgileriyle artık "Yonatan Hon" isminin yer aldığı belirtildi. Haberde isim değişikliğinin gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

AMCASINA İTHAFEN SEÇMİŞ

Yeni ismin ilk bölümündeki "Yonatan"ın, 1976 yılında Entebbe Operasyonu sırasında hayatını kaybeden amcası Yonatan (Yoni) Netanyahu'ya ithafen seçildiği ifade edilirken, "Hon/Han" ise annesi Sara Netanyahu'nun babasının ailesinin kullandığı eski soyadından geliyor. Sara Netanyahu'nun babası Şmuel Ben-Artzi'nin ailesi geçmişte bu soyadı kullanıyordu.

NETANYAHU AİLESİNDEKİ İLK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL

Haaretz'in haberinde, Netanyahu ailesinin soyadını değiştirme geçmişine de dikkat çekildi. Buna göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun babası tarihçi Benzion Netanyahu, ailenin Polonya kökenli "Mileikowsky" soyadını, 1920'lerde Zorunlu Filistin'e göç ettikten sonra İbranice "Netanyahu" olarak değiştirdi. Bu değişiklik, dönemin birçok Yahudi göçmen ailesinde görülen soyadı İbranileştirme uygulamalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yair, 1991 yılında Benjamin ve Sara Netanyahu'nun oğlu olarak doğdu.

DİĞER OĞLU DA BİR SÜRE FARKLI BİR İSİM KULLANMIŞTI

Netanyahu'nun diğer oğlu Avner Netanyahu da daha önce farklı bir isim kullanmıştı. Avner'in İngiltere'de eğitim gördüğü dönemde ve konut satın alırken resmi kayıtlarda "Avi Avner Segal" adını kullandığı ortaya çıkmıştı. Avner Netanyahu daha sonra bunun güvenlik gerekçesiyle yapıldığını söylemişti.

İsrail yasalarına göre ise resmi isim değişikliği yapıldıktan sonra, aynı kişinin yeniden isim değiştirebilmesi için yedi yıl beklemesi gerekiyor.