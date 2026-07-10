Lottie Moss’tan sınırları zorlayan şeffaf tarz - Son Dakika
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Lottie Moss’tan sınırları zorlayan şeffaf tarz

Lottie Moss’tan sınırları zorlayan şeffaf tarz
10.07.2026 17:46
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Dünyaca ünlü model Kate Moss'un üvey kız kardeşi Lottie Moss, Londra'da düzenlenen yaz partisinde giydiği tamamen şeffaf elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı. İddialı tarzını sergileyen 28 yaşındaki model, cesur stiliyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Londra'da bağlı olduğu mankenlik ajansın düzenlediği geleneksel yaz partisine katılan ünlü model Lottie Moss, moda dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Geceye tamamen şeffaf, dantel detaylı siyah bir midi elbiseyle katılan model, içine hiçbir şey giymediği cesur kıyafetiyle podyumları aratmayan bir şov yaptı. Şeffaf elbisesini sergileyen model, cesur ve iddialı seçimiyle dikkat çekti.

Lottie Moss’tan sınırları zorlayan şeffaf tarz

Londra'daki sıcak havaya meydan okuyan 28 yaşındaki güzel, çarpıcı stilini dağınık bir topuz ve kalın topuklu terlik sandaletlerle tamamladı. Kameralara uzun uzun poz veren ve iddialı duruşuyla öz güven tazeleyen Lottie Moss, gecede sergilediği bu büyüleyici görünümle moda dünyasından tam not alırken, kısa sürede gündem olmayı başardı.

Lottie Moss’tan sınırları zorlayan şeffaf tarz

Kate Moss, Magazin, Londra, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lottie Moss’tan sınırları zorlayan şeffaf tarz - Son Dakika

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