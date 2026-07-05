Ali Koç, Galatasaraylı minik taraftarı kırmadı

Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde başpehlivanlar, finale yükselebilmek için er meydanında kıran kırana mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan yarı final karşılaşmalarında rakiplerini mağlup eden Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk adlarını finale yazdırdı.

ALTIN KEMER ERKAN TAŞ'IN OLDU

Binlerce güreşseverin ilgiyle takip ettiği final müsabakasında Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk altın kemer için karşı karşıya geldi. Yaklaşık bir saat süren final mücadelesinin ardından rakibini mağlup eden Erkan Taş, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olarak altın kemeri kazandı.

ALİ KOÇ, MİNİK G.SARAYLI TARAFTARI KIRMADI

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemeye gelen Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, Galatasaraylı bir taraftarın fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Minik taraftarla fotoğraf çekilen Ali Koç'un bu anları kameralara anbean olarak yansıdı.