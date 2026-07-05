Tutuklanan Ebru Gündeş’in eski eşi Murat Osman Özdemir sessizliğini bozdu

Bir soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan şarkıcı Ebru Gündeş'in eski eşi iş insanı Murat Osman Özdemir, Diriliş Postası yazarı Bilal Özbilge’ye gönderdiği özel mektup aracılığıyla sessizliğini bozdu.

Hakkındaki iddialara ve yargı sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özdemir, Türk adaletine olan güvenini yinelerken kamuoyunda isminin asılsız iddialarla yıpratılmasına tepki gösterdi.

“YÜCE TÜRK YARGISINA VE ADALET SİSTEMİNE İNANCIMDAN VAZGEÇMEDİĞİMİ BİLMENİZİ İSTERİM"

Mektubunda yaşadıklarını bir imtihan olarak gördüğünü ve kimseye kırgın olmadığını belirten Özdemir, "İçinde bulunduğum süreçten ve yaşadıklarımdan dolayı hiç kimseye kızgınlığım ve kırgınlığım olmadı, olmayacaktır. Yaşadığım bu sürecin en kısa zamanda sona ereceğine, Yüce Türk Yargısına ve adalet sistemine inancımdan vazgeçmediğimi bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

"İLGİM OLMAYAN DOSYALARLA ADIMIN ANILMASI BENİ ÜZÜYOR"

Son günlerde kamuoyunda isminin farklı soruşturma ve tartışmaların içine çekilmesinden duyduğu rahatsızlığı sert bir dille eleştiren Özdemir, medyada yer alan bazı iddialara açıklık getirdi. Kendisine yöneltilen herhangi bir suç örgütü suçlaması bulunmadığının altını çizen iş insanı, şüpheli ya da tanık dahi olmadığı dosyalar hakkında şu uyarıyı yaptı: "Şahsımın ilgisi olmayan kişi, dosya veya olaylarla ilişkilendirilmemesini önemle rica ediyorum. Adımın mesnetsiz şekilde gündeme getirilmesi beni üzmektedir."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN YOLUNDA İLERLEYECEĞİM"

Milliyetçi bir aile terbiyesi aldığını, hayatı boyunca vatan, millet ve devlet değerlerini her şeyin üstünde tuttuğunu belirten Özdemir, mektubunu geleceğe yönelik mesajlar ve bir çağrıyla sonlandırdı: "Beni tanıyan herkes bilir ki bayrağımızın gölgesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda, şerefle ve cesaretle ilerlemeye devam edeceğim. Tek gayem ailem, evlatlarım ve sevdiklerimle huzur içinde bir arada olmaktır."

Basın mensuplarına da seslenen Özdemir, devam eden yargı sürecinde ailesinin ve şahsi onurunun korunması adına herkesten medya etiğine uygun bir hassasiyet beklediğini ifade etti.