Tutuklanan Ebru Gündeş’in eski eşi Murat Osman Özdemir sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutuklanan Ebru Gündeş’in eski eşi Murat Osman Özdemir sessizliğini bozdu

Tutuklanan Ebru Gündeş’in eski eşi Murat Osman Özdemir sessizliğini bozdu
05.07.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan iş insanı Murat Osman Özdemir, kaleme aldığı özel bir mektup aracılığıyla sessizliğini bozdu. Şarkıcı Ebru Gündeş'in eski eşi olan Özdemir, Türk adaletine güvendiğini belirterek, suç örgütü iddialarını reddetti ve şüphelisi dahi olmadığı dosyalarla adının anılmasına tepki gösterdi. Milliyetçi bir aileden geldiğini vurgulayan Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda şerefle ilerlemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Bir soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan şarkıcı Ebru Gündeş'in eski eşi iş insanı Murat Osman Özdemir, Diriliş Postası yazarı Bilal Özbilge’ye gönderdiği özel mektup aracılığıyla sessizliğini bozdu.

Hakkındaki iddialara ve yargı sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özdemir, Türk adaletine olan güvenini yinelerken kamuoyunda isminin asılsız iddialarla yıpratılmasına tepki gösterdi.

“YÜCE TÜRK YARGISINA VE ADALET SİSTEMİNE İNANCIMDAN VAZGEÇMEDİĞİMİ BİLMENİZİ İSTERİM"

Mektubunda yaşadıklarını bir imtihan olarak gördüğünü ve kimseye kırgın olmadığını belirten Özdemir, "İçinde bulunduğum süreçten ve yaşadıklarımdan dolayı hiç kimseye kızgınlığım ve kırgınlığım olmadı, olmayacaktır. Yaşadığım bu sürecin en kısa zamanda sona ereceğine, Yüce Türk Yargısına ve adalet sistemine inancımdan vazgeçmediğimi bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

"İLGİM OLMAYAN DOSYALARLA ADIMIN ANILMASI BENİ ÜZÜYOR"

Son günlerde kamuoyunda isminin farklı soruşturma ve tartışmaların içine çekilmesinden duyduğu rahatsızlığı sert bir dille eleştiren Özdemir, medyada yer alan bazı iddialara açıklık getirdi. Kendisine yöneltilen herhangi bir suç örgütü suçlaması bulunmadığının altını çizen iş insanı, şüpheli ya da tanık dahi olmadığı dosyalar hakkında şu uyarıyı yaptı: "Şahsımın ilgisi olmayan kişi, dosya veya olaylarla ilişkilendirilmemesini önemle rica ediyorum. Adımın mesnetsiz şekilde gündeme getirilmesi beni üzmektedir."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN YOLUNDA İLERLEYECEĞİM"

Milliyetçi bir aile terbiyesi aldığını, hayatı boyunca vatan, millet ve devlet değerlerini her şeyin üstünde tuttuğunu belirten Özdemir, mektubunu geleceğe yönelik mesajlar ve bir çağrıyla sonlandırdı: "Beni tanıyan herkes bilir ki bayrağımızın gölgesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda, şerefle ve cesaretle ilerlemeye devam edeceğim. Tek gayem ailem, evlatlarım ve sevdiklerimle huzur içinde bir arada olmaktır."

Basın mensuplarına da seslenen Özdemir, devam eden yargı sürecinde ailesinin ve şahsi onurunun korunması adına herkesten medya etiğine uygun bir hassasiyet beklediğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ebru Gündeş, dördüncü evliliğini iş insanı Murat Osman Özdemir ile Şubat 2024'te Dubai'de gerçekleştirmişti. Kısa süren bu evlilik, 27 Eylül 2025 tarihinde tek celsede anlaşmalı olarak sona ermişti.

Özdemir'in adı Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmada geçmişti. 2025 Ağustos ayında gözaltına alınan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılmıştı. Özdemir, 2025 Aralık ayında ise aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Silivri Cezaevi, Osman Özdemir, Ebru Gündeş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ebru Gündeş Tutuklanan Ebru Gündeş’in eski eşi Murat Osman Özdemir sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 ilde “modem dolandırıcılığı“ operasyonu: 31 kişi tutuklandı 6 ilde "modem dolandırıcılığı" operasyonu: 31 kişi tutuklandı
Pilot maaş bordrosunu paylaştı Kazancı dudak uçuklattı Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“ Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti 4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti

19:14
Milli futbolcu Can Uzun’un kız arkadaşından olay açıklama: Beni aldattı
Milli futbolcu Can Uzun'un kız arkadaşından olay açıklama: Beni aldattı
18:45
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu
18:21
Galatasaray’da Mario Lemina kararı
Galatasaray'da Mario Lemina kararı
18:20
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
18:01
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
17:05
Balıkesir’i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
16:57
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
15:38
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia Macron’dan Türkiye talimatı geldi
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi
15:03
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası’nın az gollü geçmesi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
14:49
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 19:47:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Tutuklanan Ebru Gündeş’in eski eşi Murat Osman Özdemir sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.