PARLATİNO Başkanı Şahin : 6 Şubat deneyimimiz Venezuela\'ya yol gösterici olacak

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, Venezuela'da meydana gelen deprem felaketinin ardından iki ülke arasındaki dayanışma süreci, insani yardımlar ve kentsel dönüşüm alanındaki iş birliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendi seçim bölgesi olan Gaziantep'te 6 Şubat 2023 depremlerini bizatihi yaşadığını hatırlatan Şahin, Türkiye'nin edindiği acı tecrübelerin Venezuela'nın yeniden yapılanma sürecine kılavuzluk edeceğini belirtti.

"AFAD VE KIZILAY'IN 6 ŞUBAT TECRÜBESİ VENEZUELA'DA REHBER OLACAK"

Deprem sonrası akut dönem yönetimi ile normalleşme süreçlerinde Türkiye'nin yüksek bir kurumsal hafızaya ulaştığını vurgulayan Ali Şahin, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Peş peşe gelen iki yıkıcı deprem tecrübesini şubatta yaşamış olmamız; Türkiye’nin arama kurtarma, yaralı yönetimi ve yardımların koordinasyonu gibi akut dönemlerin yanı sıra, sonrasındaki normalleşme süreçlerinde büyük tecrübeler edindiğini göstermektedir. AFAD, KIZILAY ve UMKE gibi devlet kurumlarımız bu hususta çok önemli deneyimlere sahipler ve şu an Venezuela’da hizmet veriyorlar. Hayatın hızla normale döndürülmesi konusunda bu kurumların 6 Şubat deneyimleri Venezuela için yol gösterici olacaktır."

TÜRK YARDIM EKİPLERİNE DEVLET NİŞANI

Türkiye'nin depremin ilk anından itibaren hızlı bir empati refleksiyle harekete geçtiğini belirten Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile insani yardım birimlerinin askeri kargo uçaklarıyla bölgeye intikal ettiğini hatırlattı. Saha çalışmalarındaki başarıları nedeniyle Türk ekiplerinin Venezuela devleti tarafından devlet nişanı ile ödüllendirildiğini kaydeden Şahin, "İnsani ilişkilerde olduğu gibi devletler ve milletlerarası ilişkileri de paylaşılan ortak acılar pekiştiriyor. Dost ve kardeş Venezuela halkı ile dayanışmamız, bu acı paylaşımı ile birlikte tarihsel bir kardeşlik bağı oluşturacaktır" dedi.

"TOKİ VE TÜRK ŞİRKETLERİ YENİDEN İNŞADA MİSYON ÜSTLENEBİLİR"

Venezuela'nın zarar gören şehirlerinin ihdası ve ihyası konusunda Türk inşaat sektörünün rolüne dikkat çeken Şahin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) tecrübesine vurgu yaptı:

"Şirketlerden öte TOKİ'nin; yıkılan Venezuela şehirlerinin yeniden inşası konusunda Türk inşaat sektörü ve firmaları ile birlikte önemli bir misyon üstlenebileceğini düşünüyorum. Türkiye’nin 6 Şubat felaketi sonrası ortaya koyduğu hızla yapılaşma performansı olağanüstü bir başarıydı. Bu başarı hikayesinin TOKİ ve Türk inşaat şirketleri üzerinden Venezuela’ya aktarılması son derece kıymetli olacaktır."

LATİN AMERİKA İLE TİCARET HACMİ 16,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerinde son yıllarda yapısal bir açılım süreci yürüttüğünü belirten Ali Şahin, ekonomik, kültürel ve diplomatik verileri paylaştı. Türkiye'nin 2021 yılında 23 ülkenin oluşturduğu PARLATİNO’nun gözlemci üyesi olduğunu ifade eden Şahin, Türk Hava Yolları'nın (THY) bölgedeki 9 destinasyona haftada 70 uçuş gerçekleştirdiğini aktardı.

Bölgedeki diplomatik temsilcilik sayısının 19’a yükseldiğini kaydeden Şahin, "2000'li yılların başında sadece 900 milyon dolar olan ticaret hacmimizi bugün itibarıyla 16,4 milyar dolara çıkardık. TİKA başta olmak üzere Yunus Emre Enstitüsü, Maarif ve Diyanet Vakıflarımız bölgede insani ve kültürel faaliyetlerini genişleterek sürdürüyor" bilgisini paylaştı.

"SİMON BOLİVAR RUHU BU FELAKETİN ÜSTESİNDEN GELECEKTİR"

Parlamenter diplomasinin devletler arası katı ilişkileri yumuşatarak güven zemini inşa ettiğini söyleyen Şahin, iki ülke arasındaki en büyük ortak paydanın kültürel ve toplumsal güven olduğunu ifade etti. Sözlerini Venezuela halkına bir mesajla tamamlayan Ali Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Venezuela ve Karakas; bütün bir Latin Amerika bölgesine direniş ve varoluş ruhu aşılamış büyük lider Simon Bolivar’ın doğduğu topraklardır. Özgürlük mücadelesi vermiş tüm halklar için rol model olmuş bir ruha sahip olan Venezuela halkı, eminim ki bu muhteşem Bolivar ruhu ile deprem felaketinin de üstesinden gelecek ve kendi küllerinden yeniden doğacaktır."