Biggar, Google ve Palantir'in Gazze'de kullanılan yapay zeka sağladığını savundu - Son Dakika
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Biggar, Google ve Palantir'in Gazze'de kullanılan yapay zeka sağladığını savundu

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Biggar, Google ve Palantir\'in Gazze\'de kullanılan yapay zeka sağladığını savundu
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Biggar, Google ve Palantir\'in Gazze\'de kullanılan yapay zeka sağladığını savundu
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Tech for Palestine kurucularından Paul Biggar, Google, Amazon, Microsoft ve Palantir'in Gazze'de kullanılan yapay zeka teknolojileri sağladığını belirtti. Biggar, Lavender adlı yapay zekanın hedef kararlarını insan incelemesi olmadan hızlandırdığını savundu.

Filistin'e destek amacıyla teknoloji uzmanları tarafından kurulan Tech for Palestine'ın kurucularından Paul Biggar, teknoloji devlerinin sağladığı yapay zeka teknolojilerinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarında kullanıldığını ve İsrail'in bu sistemleri kendi lehinde şekillendirerek kamuoyunu etkilemeye çalıştığını söyledi.

Biggar, "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" temasıyla İstanbul'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen TRT World Forum 2026'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tech for Palestine bünyesinde Filistin'e destek veren projeler geliştirdiklerini ve mevcut çalışmalara katkı sağladıklarını anlatan Biggar, İsrail destekçisi kuruluşların dünya genelinde kamuoyunu etkilemeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

Biggar, bu faaliyetlere karşı alternatif kuruluşların sayısını artırmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Yapmaya çalıştığımız şey, İsrail propagandasına karşı çıkan ve tüm insanlar için insan hakları ile eşitlik mesajını yaymayı amaçlayan kuruluşların sayısını artırmak." dedi.

Filistin'e destek için alternatif teknoloji platformları geliştiriliyor

Destekledikleri projelerden örnekler veren Biggar, Meta'nın sosyal medya platformlarına alternatif olarak geliştirilen Upscrolled'un bunlardan biri olduğunu söyledi.

Suriyeli mülteciler tarafından kurulan Thauara AI adlı yapay zeka girişimine de değinen Biggar, bu sistemin Batı merkezli yaklaşımlardan farklı olarak insan hakları ve eşitlik ilkelerini esas aldığını belirtti.

Biggar, söz konusu projelerle mevcut teknoloji platformlarına alternatifler sunmayı ve Filistin'i destekleyen görüşlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Teknoloji devlerinin Gazze'deki rolü

Google, Amazon, Microsoft ve Palantir gibi büyük teknoloji şirketlerinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarında kullanılan teknolojileri sağladığını söyleyen Biggar, bu şirketlerin sorumluluğunun sorgulanması gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusunun hedef belirlemek için kullandığı "Lavender" adlı yapay zeka sistemine dikkati çeken Biggar, şöyle konuştu:

"İsrail, saldırıların ilk dönemlerinde hedef belirlemek için 'Lavender' adlı yapay zeka sistemi kullandı. Bu sistem, 'daha iyi' kararlar alınmasını sağlamaktan ziyade kararların daha hızlı verilmesine olanak tanıdı. Yapay zekayı, hedef belirleme kararlarını insanların incelemesine gerek kalmadan daha hızlı hareket edebilmek için kullandılar."

Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Palantir ve Google'ın İsrail'e sağladığı teknolojilerin askeri operasyonlarda kullanıldığını vurgulayan Biggar, "Bu şirketler, dijital teknolojiler aracılığıyla soykırım yapılmasını mümkün kılan araçları satıyor. Hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen teknolojilerini, bu araçları çocukları öldürmek için kullanan, teknolojik açıdan oldukça gelişmiş İsrail'e satıyorlar." diye konuştu.

Teknoloji şirketlerinin yeterince hesap vermemesini eleştirdi

Büyük teknoloji şirketlerinin faaliyetlerinden dolayı yeterince hesap vermediğinin altını çizen Biggar, hükümetler ve şirketlerin protestoları ve kamuoyundan gelen tepkileri büyük ölçüde görmezden gelebildiğini belirtti.

Biggar, gerekli denetim ve düzenlemelerin uygulanmamasının toplumsal tepkileri artırabileceğini dikkati çekerek, şirket yöneticilerinin hesap verebilirliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yapay zeka kamuoyunu etkilemek için kullanılıyor

İsrail merkezli "Canary Mission" internet sitesinin faaliyetlerine de değinen Biggar, platformun Filistin'i destekleyen kişilerin bilgilerini kamuoyuyla paylaşarak onları "fişlediğini" söyledi.

Bu faaliyetlerin geçmişte manuel olarak yürütüldüğüne ancak artık yapay zekadan da yararlanıldığına işaret eden Biggar, kişilere ilişkin bilgilerin manipüle edilerek ABD kamuoyunun etkilenmeye çalışıldığını vurguladı.

Biggar, "(ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin, öğrencileri sınır dışı etmek için bu platformla çalışması, İsrail'in etkisinin ne kadar ileri gittiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yapay zekanın güvenlik riskleri

Yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasına ilişkin endişelerini dile getiren Biggar, "Yapay zeka tamamen kontrolden çıkmış durumda. Hiçbir güvenlik önlemi yok. İnsanların kullanımına gerekli güvenlik önlemleri alınmadan sunuluyor." dedi.

Biggar, özellikle kullanıcılar adına işlem yapabilen yapay zeka ajanlarının oluşturduğu risklere dikkati çekerek, bu sistemlerin kullanıcıların talimatlarıyla kötü niyetli kişilerin yönlendirmelerini her zaman ayırt edemediğini belirtti.

Yapay zekanın siyasi propaganda ve dezenformasyon yoluyla kamuoyunu yönlendirmek amacıyla kullanılabileceğine ilişkin endişelerini de ifade eden Biggar, şunları kaydetti:

"İsrail, yapay zeka sistemlerini kendi lehine yönlendirmek için yüz milyonlarca dolar harcıyor. İsrail bunu yapıyorsa başka ülkeler de aynı yolu izliyor olabilir. Bu sistemler insanlar için kesinlikle güvenli değil."

Kaynak: AA
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