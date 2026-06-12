Terme\'nin yeni dünya markası: Amazon Tabiat Parkı

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, su basar ormanları ve el değmemiş kumsallarıyla Amazon Tabiat Parkı'nın, ilçenin dünyaya sunduğu yeni markası olduğunu söyledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Gölyazı Mahallesi sınırlarında yer alan, Simenit ve Akgöl doğal yaşam alanlarını da bünyesinde barındıran Amazon Tabiat Parkı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kul, Terme DKMP Şefi Samet Yılmaz ve teknik ekipten çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Amazon Tabiat Parkı'nın tamamlanmasıyla birlikte Terme'nin turizm potansiyelinin daha da güçleneceğini vurgulayan Başkan Şenol Kul, "Bu eşsiz doğal mirası hemşehrilerimiz ve misafirlerimizle buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Amazon Tabiat Parkı'nın ilçemizin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"Doğanın bize emanet ettiği eşsiz bir değer"

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kul, projenin hızla ilerlediğini belirterek, "Şu an sahada giriş kontrol noktası, yol düzenleme ve stabilizasyon çalışmaları süratle devam ediyor. Alanın su hattı çekilirken, günübirlik kullanım alanları oluşturuluyor. Vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilmesi adına kamelyaların yapımı devam ediyor; piknik ve dinlenme alanları hazırlanıyor. Tamamlandığında ise doğa yürüyüşü ve fotosafari imkanlarının yanı sıra deniz, göl ve ormanın aynı noktada buluştuğu bu eşsiz alan ziyaretçilerin kullanımına açılacak. Terme'miz sahip olduğu doğal güzellikler, sulak alanları ve biyolojik çeşitliliğiyle Karadeniz'in en özel bölgelerinden biridir. Amazon Tabiat Parkı da 243 kuş türüne ev sahipliği yapan yapısıyla, su basar ormanları, gölleri ve sahil şeridiyle doğanın bize emanet ettiği eşsiz bir değerdir. Bu projenin ilçemize kazandırılmasında emeği bulunan başta Bakanlığımıza, Samsun Valiliğimize, Doğa Koruma ve Milli Parklar teşkilatımıza ve katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler de sürecin ödenek aşamasından uygulama sürecine kadar her safhasını yakından takip ediyor, gerekli koordinasyonu sağlıyoruz" diye konuştu.

Projenin sonraki etaplarında bölgede otopark, kır lokantaları, çadırlı kamp alanı, glamping ve karavan kamp alanları, kır evleri, orman köşkü, mescit ve Amazon Köyü gibi sosyal ve turistik donatıların hayata geçirilmesi planlanıyor. Böylece Amazon Tabiat Parkı'nın, ziyaretçilerine doğayla iç içe kapsamlı bir yaşam ve turizm deneyimi sunması hedefleniyor.

Denizin, gölün ve ormanın aynı noktada buluştuğu ender alanlardan biri olan Amazon Tabiat Parkı; sahip olduğu doğal zenginlikleriyle doğaseverlerin, fotoğraf tutkunlarının, kuş gözlemcilerinin ve bölgeyi keşfetmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. - SAMSUN