Tesla ve Amazon kriptoda hisse planına karşı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tesla ve Amazon kriptoda hisse planına karşı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tesla ve Amazon kriptoda hisse planına karşı çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tesla, SpaceX ve Amazon, hisselerinin New York Borsasının sahibi ICE'ın ortak olduğu platformda tokenlaştırılarak işlem görmesine itiraz etti. Altı yeni şirketin katılmasıyla karşı çıkanların sayısı 56'ya yükseldi. Gelişme, girişimin sunabileceği hisse seçeneklerini daraltıyor.

Platformun 2 Kasım tarihli bildirimine göre yeni itiraz edenler arasında Netflix, yarı iletken ekipmanı üreticisi Lam Research ve finansal teknoloji şirketi SoFi Technologies de bulunuyor. Böylece Elon Musk'ın iki şirketi ile Amazon, daha önce Microsoft, Alphabet ve Nvidia'nın da yer aldığı listeye katıldı.

İTİRAZ EDEN ŞİRKET SAYISI 56'YA ÇIKTI

Platformun 30 Ekim tarihli bildiriminde itiraz eden şirket sayısı 50 olarak açıklanmıştı. Son altı başvuru, ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinin önemli bir bölümünün hisselerini bu yapıda işlem görmeye açmak istemediğini gösteriyor.

Intercontinental Exchange'in (ICE) ortak olduğu girişim, ABD hisselerinin dijital tokenlarla temsil edilen biçimlerini blok zinciri üzerinde yatırımcılara sunmayı amaçlıyor. İşlemlerin USDC gibi stablecoinler karşılığında, haftanın yedi günü ve günün 24 saati yapılması hedefleniyor.

Sisteme katılacak kullanıcıların kimlik ve yaptırım kontrollerinden geçmesi gerekiyor. İşlem yetkisi, platformun akıllı sözleşmeleri tarafından kontrol edilecek. Böylece hisse işlemlerinin blok zincirine taşındığı, ancak erişimin belirli koşullara bağlandığı bir yapı kurulması planlanıyor.

SEC KURALLARI ŞİRKETLERE İTİRAZ HAKKI VERİYOR

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) geçici muafiyet düzenlemesi, platformların üçüncü taraflarca tokenlaştırılmış hisseleri sunmadan önce ilgili şirkete yazılı bildirim göndermesini gerektiriyor. Şirket, bildirimi aldıktan sonraki 30 gün içinde yazılı itirazda bulunursa platform bu hisselerin söz konusu tokenlaştırılmış biçimini işleme açamıyor.

Bu engel, itirazın yöneltildiği platformla sınırlı kalıyor. Şirketlerin kendi hisselerini tokenlaştırması veya kendi adlarına tokenlaştırılmasını sağlaması ise aynı itiraz mekanizmasından farklı değerlendiriliyor. Dolayısıyla son başvurular, ilgili hisselerin bütün kripto platformlarında işlem görmesine yönelik genel bir yasak oluşturmuyor.

Platformun bildiriminde, şirketlerin kendilerinin tokenlaştırdığı hisselerin de listelenebileceği belirtiliyor. Ancak bu yolla sunulacak belirli bir şirket açıklanmıyor. Apple da son itiraz listesinde yer almayan büyük şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Listede bulunmamak, projeye açık destek verildiği anlamına gelmiyor.

Platformun kesin açılış tarihi ve ilk aşamada kaç tokenlaştırılmış hisse sunacağı henüz açıklanmadı. Yeni itirazlarla birlikte, faaliyete geçildiğinde yatırımcılara hangi şirketlerin hisselerinin sunulacağı sorusu önemini koruyor.

Kripto ParaSpacexAmazonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
12:23
Sarıgül’ün yatak odasında ne var O görüntü yeniden gündemde
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:52
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
11:34
Emre Belözoğlu’ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar Sabah erkenden yola çıktı
Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı
11:33
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:25
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
10:23
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 12:39:04. #7.13#
SON DAKİKA: Tesla ve Amazon kriptoda hisse planına karşı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android