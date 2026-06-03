Doğada Nadir Görüntü: Suşehri'nde İki Renkli Akarsular - Son Dakika
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Doğada Nadir Görüntü: Suşehri'nde İki Renkli Akarsular

Doğada Nadir Görüntü: Suşehri\'nde İki Renkli Akarsular
03.06.2026 10:36
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kelkit Çayı'nda iki farklı renkli suyun yan yana akması ilgi çekti.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajları arasında akan Kelkit Çayı havzasında akarsuların oluşturduğu ve iki farklı rengin yer aldığı görüntü, Brezilya'daki ünlü Amazon Nehri'nin 'Suların buluşması' manzarasını hatırlattı.

Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı ile Çamlıgöze Barajı arasındaki Kelkit Çayı havzası, nadir doğa olayına sahne oldu. Bölgeyi besleyen farklı kollardan akan akarsular, birleşme noktasında birbirine karışmadan yan yana akmaya başladı. Bir tarafta yoğun çamur ve tortu taşıyan kızıl-kahverengi sular ilerlerken, diğer yanda ise berrak yeşil tonlardaki su kütlesi yer aldı. Suların belirli mesafede çizgi halinde birbirine karışmadan yan yana akması, ilgiyle karşılandı.

NEDENİ SICAKLIK, YOĞUNLUK VE TORTU FARKI

Uzmanlar, bu doğa olayının fiziksel kurallara dayandığını belirtti. Havzayı besleyen akarsuların sıcaklık değerlerinin, akış hızlarının ve taşıdıkları tortu miktarlarının birbirinden tamamen farklı olmasının, suların hemen karışmasını engellemesiyle bu görüntünün ortaya çıktığı ifade edildi. Yoğunluk farkı nedeniyle iki farklı su kütlesi, Kelkit Çayı yatağında bu tabloyu oluşturdu. Manzara, Brezilya'da Rio Negro (Siyah Nehir) ile Solimoes nehirlerinin birleşip Amazon Nehri'ni oluşturduğu dünyaca ünlü 'Suların Buluşması' olayını akıllara getirdi. Doğaseverlerin ilgisini çeken çaydaki doğa olayı, havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

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