Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Amazon yağmur ormanlarının kalbinde yıllardır modern dünyadan tamamen izole yaşayan bir kabileye ait hiç yayımlanmamış yüksek çözünürlüklü görüntüler ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Amerikalı doğa koruma uzmanı Paul Rosolie, Lex Fridman'ın podcast programında bu görüntülerin daha önce hiçbir yerde gösterilmediğini vurguladı.

Rosolie, iki on yılı aşkın süredir Amazon'daki koruma çalışmalarına adadığını belirterek, karşılaşmanın hayatındaki en etkileyici deneyimlerden biri olduğunu söyledi. Daha önce izole kabilelere ait mevcut videolar genellikle bulanık ve uzaktan çekilmişti, ancak bu yenilikçi kayıtlar, kabile üyelerinin yoğun bir kelebek bulutunun arasından yakın mesafede belirmesini gösteriyor.

YAY VE OKLARLA TEMKİNLİ ŞEKİLDE İLERLEDİLER

Görüntülerde ilk anda kabile üyeleri yay ve ok gibi silahlarla temkinli şekilde ilerlerken, kısa süre sonra bu silahları yere bırakarak merak ve hatta rahatlamış ifadelerle kameraya yaklaştıkları görülüyor. Rosolie, başlangıçta ortamın şiddetli bir şekilde tırmanmasından korktuğunu, ancak gerginliğin yerini güven ve meraka bıraktığını anlattı.

"DÜNYADA 200 TEMAS KURMAMIŞ TOPLULUK VAR"

Bilim insanları ve yerli hakları savunucuları, dünyada hâlâ yaklaşık 200 temas kurmamış topluluğun bulunduğunu belirtiyor. Bu grupların hastalıklara karşı bağışıklığı olmaması, tıbbi risklerin yanı sıra kültürlerinin de dış müdahalelerle hızla bozulabileceği konusunda ciddi endişeler yaratıyor.

ÖLÜM OLAYLARI YAŞANMIŞTI

Geçmişte benzer girişimlerde ölümcül olaylar yaşanmıştı: 2018'de başka bir izole topluluğa temas etmeye çalışan misyoner John Allen Chau'un öldürülmesi, dış dünyayla temas girişimlerinin taşıdığı riskleri hatırlatıyor.

Uzmanlar, kabilelerin yaşam alanlarına yönelik kaçak madencilik, yasa dışı ağaç kesimi ve sanayileşmenin artan tehdidiyle birlikte bu görüntülerin korunmanın önemine dikkat çektiğini söylüyor. Rosolie'nin paylaştığı kayıtlara ve deneyimlerine dair detaylı değerlendirme, Fridman'ın podcast'inde yayınlandı.