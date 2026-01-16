İlk kez kamera gören izole kabile üyelerinden ilginç tepkiler

Dünyanın en büyük ve dış dünyayla neredeyse hiç temas kurmamış Amazon kabilesine ait, bugüne kadar gizli tutulan yüksek çözünürlüklü görüntüler ilk kez paylaşıldı.

Görüntülerde, ok ve yaylarla silahlanmış kabile üyelerinin temkinli adımlarla u¨zerinde bulundukları ormandan çıkarak bir plaja doğru ilerlediği görülüyor. Kelebeklerin arasında beliren kabile üyeleri, uzakta gördükleri yabancıları dikkatle izliyor, birbirlerine işaret ederek olası bir tehlike olup olmadığını anlamaya çalışıyor.

İlk anda oldukça gergin olan atmosfer, beklenmedik bir şekilde kısa sürede değişiyor. Kabile üyeleri birer birer silahlarını yere bırakıyor, yaklaştıkça yüz ifadeleri yumuşuyor. Hatta bazıları gülümsemeye başlıyor.

Bu çarpıcı görüntüler, Amerikalı doğa korumacı ve yazar Paul Rosolie tarafından, Lex Fridman ile yaptığı bir podcast yayınında paylaşıldı. Yaklaşık 20 yıldır Amazon bölgesinde çalışmalar yürüten Rosolie, bu anın hayatında yaşadığı en etkileyici deneyimlerden biri olduğunu söyledi.

Rosolie, "Bu görüntüleri görmeden bu yaşananların anlamını kavramak zor," diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kayıtlar daha önce hiç yayınlanmadı. Bu, dünyada ilk kez görülen bir görüntü."

Bugüne kadar izole kabilelere ait paylaşılan görüntülerin çoğu, uzaktan ve eski kameralarla çekilmiş, netliği düşük kayıtlar olarak biliniyordu. Rosolie ise bu çekimlerin son teknoloji ekipmanlarla çok daha yakından kaydedildiğini belirtti.

Karşılaşma anında kabile üyelerinin beden dilini dikkatle izlediğini anlatan Rosolie, başlangıçta büyük bir endişe yaşadığını da saklamadı.

"Nasıl hareket ettiklerine, nasıl işaret ettiklerine bakıyordum. 'Ok hangi yönden gelecek?' diye düşünüyordum," dedi.

Ancak kabile yaklaştıkça ortam tamamen değişti.

"Yaklaşırken silahlarını yere bırakmaya başladılar. Bu çok önemli bir işaretti. Bizi anladıklarını fark ettim," diye konuştu.

Rosolie, kabile üyeleri için şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar savaşçı insanlar. İlk başta şiddete hazır gibiydiler. Ama sonra rahatladılar, duruşları değişti ve gülümsemeye başladılar."

Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Mashco Piro kabilesi, son yıllarda yaşadıkları bölgede artan ağaç kesimi faaliyetleri nedeniyle dış dünyayla daha fazla karşı karşıya kalıyor. Tomrukçuların kabile topraklarına yaklaşması, bu temasların artmasına neden oluyor.

Uzmanlar, bu tür temasların izole kabileler için büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor. Çünkü dış dünyayla temas, bağışıklıkları olmayan hastalıklara yakalanmalarına, hatta tamamen yok olmalarına yol açabiliyor.

Komşu yerli topluluklardan Yine halkının lideri Enrique Añez de durumun endişe verici olduğunu söyledi.

"Bu çok tehlikeli bir durum. Ciddi risk altındalar," dedi.

Añez, son yıllarda artan sanayi ve ağaç kesimi faaliyetleri nedeniyle Mashco Piro kabilesiyle daha sık karşılaştıklarını belirtti.

"Tomrukçuluk ekipmanları, kabile topraklarına çok yakın bölgelerde ormanın içine yollar açıyor," ifadelerini kullandı.

Kabilenin atalarından kalan, yoğun ormanlarla kaplı toprakları giderek daha fazla tehdit altına girerken, uzmanlar bu durumun temas riskini daha da artırdığına dikkat çekiyor.