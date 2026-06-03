Atık deriler sanat eserine dönüştü, Samsun\'u anlattı

Samsun'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergide, atık derilerden yapılan Amazon Kadını, Onur Anıtı, Bandırma Vapuru ve Tütün İskelesi temalı eserler büyük ilgi gördü. Usta öğretici Çiğdem Erdoğan, deri atıklarını değerlendirerek hem sıfır atık projesine katkı sunduklarını hem de Samsun'un simgelerini sanatla buluşturduklarını söyledi.

Samsun'un İlkadım Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerince hazırlanan el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kursiyerlerin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda el sanatlarından geri dönüşüm çalışmalarına, giyim ürünlerinden dekoratif tasarımlara kadar birçok eser sergilendi. Programda ayrıca halk oyunları ekipleri gösteriler sunarak etkinliğe renk kattı. Sergide dikkat çeken çalışmalardan biri de atık derilerden hazırlanan eserler oldu. Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Çiğdem Erdoğan, İlkadım Belediyesinin çalışması kapsamında geri dönüşüm temalı bir proje hazırladıklarını belirtti.

"Deri çantalar, panolar ve deri montlardan yastıklar ürettik

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek istediklerini ifade eden Erdoğan, "Atıklarla ilgili bir proje hazırladık. Bu proje, İlkadım Belediyesinin çalışması kapsamında gerçekleştirildi. Sıfır Atık Projesi'ne katkıda bulunarak bu konunun gündemde kalmasını amaçladık. Ben de kendi alanım olan kösele deri işçiliğinde atık derileri değerlendirmek istedim. Deri atıklarından yararlanarak Samsun'u tanıtan çalışmalar yaptım. Amazon Kadını, Onur Anıtı, Bandırma Vapuru ve Tütün İskelesi'nin yer aldığı bir tablo hazırladım. Ayrıca deri çantalar, panolar ve deri montlardan yastıklar ürettik. Hatta eski bir koltuğu dahi değerlendirerek yeniden kullanıma kazandırdık" dedi.

Etkinliğe katılan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ise halk eğitimi merkezlerinin toplumun her kesimine hitap ettiğini vurguladı. Ağar, "Buradaki amaç, yıl boyunca kursiyerlerimizin el emeği ve göz nuru ürünlerini halkımızla paylaşmaktır. Bu kapsamda kurslarımızın tanınırlığını ve görünürlüğünü artırarak vatandaşlarımızı bu tür kurslara teşvik etmek istiyoruz. 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızın bu kurslara katılımını destekliyor ve teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Sergi gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. - SAMSUN