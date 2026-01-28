Amazon'dan 16 Bin Çalışana İşten Çıkarma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Amazon'dan 16 Bin Çalışana İşten Çıkarma

28.01.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amazon, organizasyonel sadeleşme stratejisiyle dünya genelinde 16 bin çalışanını işten çıkaracak.

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, kurumsal yapısını sadeleştirme ve bürokrasiyi azaltma stratejisi kapsamında dünya genelinde yaklaşık 16 bin çalışanını daha işten çıkarma kararı aldı.

Amazon İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, Ekim 2025'te başlatılan organizasyonel değişikliklerin devamı niteliğinde yeni kararlar alındığını bildirdi.

Galetti, dünya genelinde yaklaşık 16 bin çalışanın daha işten çıkarılacağını belirterek, kararın temel gerekçesi olarak yönetim katmanlarının azaltılması, bireysel sorumlulukların artırılması ve karar alma süreçlerini yavaşlatan bürokrasinin ortadan kaldırılmasını gösterdi.

"Organizasyonumuzu güçlendirmek için çalışıyoruz" ifadesini kullanan Galetti, birçok ekibin bu değişiklikleri ekim ayında tamamlamasına rağmen bazı birimlerin çalışmalarını ancak bitirebildiğini kaydetti.

Etkilenen çalışanlara 90 günlük süre

İşten çıkarmalardan etkilenen ABD merkezli çalışanların çoğuna, şirket içinde yeni bir pozisyon bulabilmeleri için 90 günlük süre tanınacağını aktaran Galetti, yeni bir görev bulamayan veya ayrılmayı tercih edenlere kıdem tazminatı, işe yerleştirme hizmetleri ve sağlık sigortası yardımı gibi geçiş destekleri sağlanacağını belirtti.

Galetti, şirketin stratejik alanlarda yatırımlara ve işe alımlara devam edeceğini, bu hamlenin Amazon'un geleceği için kritik önem taşıdığını ifade etti.

Ekim 2025'te 14 bin beyaz yakalı çalışanını işten çıkaran Amazon, 2026'da yeni kesintiler olabileceği sinyalini vermişti. 2023'ten bu yana toplam 27 bin kişiyi işten çıkaran şirketin, depo personeli dahil toplam iş gücü 1,57 milyon kişiyi buluyor.

Yapay zeka iş gücü dinamiklerini değiştiriyor

Söz konusu karar, yapay zekanın kurumsal iş gücü dinamiklerini nasıl değiştirdiğinin son örneği olarak dikkati çekti. Yapay zeka asistanlarındaki gelişim, rutin idari işlerden karmaşık kodlamaya kadar pek çok görevin hızlı ve hassas yapılmasına olanak tanıyarak şirketleri bu teknolojiyi yaygınlaştırmaya teşvik ediyor. Uzmanlar, bu durumun kurumsal yapılarda daha çevik bir çalışma modelini hızlandırdığını vurguluyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Amazon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amazon'dan 16 Bin Çalışana İşten Çıkarma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
FIFA’nın eski Başkanı Blatter, ABD’deki Dünya Kupası’na boykot çağrısı yaptı FIFA'nın eski Başkanı Blatter, ABD'deki Dünya Kupası'na boykot çağrısı yaptı
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

16:44
Rusya’da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz
Rusya'da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz
16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 16:55:26. #7.11#
SON DAKİKA: Amazon'dan 16 Bin Çalışana İşten Çıkarma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.