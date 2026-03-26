Türkiye'den Alçak Yörünge Uydu Çalışmaları - Son Dakika
Türkiye'den Alçak Yörünge Uydu Çalışmaları

Türkiye\'den Alçak Yörünge Uydu Çalışmaları
26.03.2026 11:18
Bakan Yardımcısı Sayan, SpaceX ve Amazon ile Türkiye'deki alçak yörünge uydu regülasyonlarını görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, SpaceX ve Amazon gibi firmalarla alçak yörünge uydu sistemlerinin Türkiye'de hizmet verebilmesi için gerekli olan regülasyon ve güvenlik şartlarını görüştüklerini açıkladı.

Uydu sektörünün önde gelen organizasyonlarından biri olan Satellite 2026 için Washington'da bulunan Sayan, AA muhabirine, Türkiye'nin uydu teknolojilerine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sayan, Satellite fuarında TÜRKSAT, TUSAŞ, ASELSAN ve PROFEN'in Türkiye Pavilyonu'nda yer aldığını, Fergani Uzay ve CTech firmalarının da katıldığını, bunun yanı sıra yerli uydu ekosisteminden birçok şirketin de fuarda bulunduğunu söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi ile tüm ürünlerde yerlilik ve milliliği ön plana çıkardıklarını vurgulayan Sayan, aynı zamanda global şirketlerle de işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Sayan, Türkiye'nin yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A ile elde ettiği birikime işaret ederek bu sayede bu alanda çok daha ileri gidileceğini belirtti.

Satellite fuarında TÜRKSAT'ın iki anlaşmaya imza attığını belirten Sayan, havacılık sektörüne yönelik hizmetler için Anuvu ve Viasat ile işbirliği yapıldığını aktardı.

Yeni uydu projeleri için çalışmalar sürüyor

Türkiye'nin uydu çalışmalarına da değinen Sayan, TÜRKSAT 5A, TÜRKSAT 5B ve TÜRKSAT 6A uydularının önceki yıllarda faaliyetlerine başladığını hatırlatarak, yeni projeler için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Sayan, "Birçok uydu projesinde ortaklıklarımız ve yeni uydu projelerinin de özellikle yerli ve milli olarak üretimi söz konusu. Önümüzdeki dönemde bunların altyapısını global üreticilerle, yerli uydu ekosistemindeki firmalarla planlarını yapıyoruz." dedi.

Türkiye'nin alçak yörünge uydularına (LEO) yönelik çalışmalarına değinen Sayan, "SpaceX firmasının Starlink'i, Amazon'un Kuiper'ı başta olmak üzere bu firmalarla fuar çerçevesinde görüşmelerimizi yaptık. Bunların sistemlerinin Türkiye'de ne tür regülasyonlara tabi olmaları gerektiği, güvenlikle ilgili gereksinimlerimiz, bu konuda bilgilendirmeleri yaptık. Onların bizim başta güvenlik olmak üzere bu regülasyonlara uyum sağlamaları durumunda bir yol haritası sunulabileceği konusunda görüşmelerimizi yaptık ve devam ediyoruz." diye konuştu.

5G'nin uydu kapasitesiyle birlikte kullanımı da gündemde

Sayan, mobil iletişimde 5G'ye geçiş sürecine ilişkin, 5G ihalesinin geçen yılın sonunda yapıldığını ve bu kapsamda devlete toplam 3,5 milyar dolarlık frekans ücreti tahsil edilmeye başlandığını anımsattı.

İlk tahsilatların 1 Ocak itibarıyla yapıldığını belirten Sayan, 1 Nisan'da da Türkiye genelinde 5G hizmetinin resmen devreye alınacağını bildirdi.

Sayan, bu kapsamda 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir program düzenlenmesinin planlandığını aktararak, burada 5G'nin Türkiye genelinde hizmete alınmasına yönelik başlangıcın yapılacağını kaydetti.

5G ile veri hızının artacağına ve gecikme sürelerinin azalacağına işaret eden Sayan, 5G'nin uydu kapasitesiyle birlikte kullanımının da fuarda öne çıkan konulardan biri olduğunu ve bu alandaki görüşmelerin de devam ettiğini dile getirdi.

Sayan, "Türkiye, 5G ile birlikte iletişimde yeni bir seviyeye gelmiş olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den Alçak Yörünge Uydu Çalışmaları - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye'den Alçak Yörünge Uydu Çalışmaları - Son Dakika
