Zoox 12, Waymo 14 ABD şehrine ulaşacak: Houston ve Denver\'da sürücüsüz yolculuk

Amazon'un Zoox'u ve Alphabet'in Waymo'su, sürücüsüz yolculuk hizmetlerini ABD'de yeni şehirlere genişletme planlarını duyurdu. Zoox, Houston ve San Diego'da testlere başlayacağını ve böylece toplamda 12 ABD lokasyonuna ulaşacağını açıkladı. Şirket, önce donanımlı test araçlarıyla haritalama ve test yapacak, ardından kendi ürettiği sürücüsüz robotaksileri devreye alacak. Bu hamle, ABD'de otonom yolculuk hizmetlerini büyütme yarışında Waymo ve Tesla ile rekabeti artırıyor.

Waymo ise Denver, San Diego ve Tampa'da ilk halka açık yolcularını kabul etmeye başlayacağını ve hizmetini 14 şehre genişleteceğini belirtti. Şirket, bu üç şehirde erişimi kademeli olarak artıracak. Zoox, Las Vegas, San Francisco, Austin ve Miami'de ücretsiz test yolculukları yapıyordu; Ağustos'ta Las Vegas'ta ücretli hizmete geçti. Waymo, birçok ABD şehrinde zaten ücretli sürücüsüz hizmet veriyor ve yurt dışında da genişliyor. Geçen ay Almanya'nın Münih kentinde testlere başlayacağını ve 2027 sonunda ticari lansman planladığını duyurdu.