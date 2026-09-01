Zoox 12, Waymo 14 ABD şehrine ulaşacak: Houston ve Denver'da sürücüsüz yolculuk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zoox 12, Waymo 14 ABD şehrine ulaşacak: Houston ve Denver'da sürücüsüz yolculuk

Zoox 12, Waymo 14 ABD şehrine ulaşacak: Houston ve Denver\'da sürücüsüz yolculuk
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amazon'un otonom sürüş şirketi Zoox, Houston ve San Diego'da testlere başlayarak ABD'deki lokasyon sayısını 12'ye çıkaracağını açıkladı. Alphabet'in Waymo'su ise Denver, San Diego ve Tampa'da ilk halka açık yolcularını kabul ederek hizmetini 14 şehre genişletecek. Bu gelişmeler, ABD'de sürücüsüz yolculukta Waymo ve Tesla ile rekabeti kızıştırırken, Waymo ayrıca Almanya'nın Münih kentinde 2027 sonunda ticari lansman planladığını duyurdu.

Amazon'un Zoox'u ve Alphabet'in Waymo'su, sürücüsüz yolculuk hizmetlerini ABD'de yeni şehirlere genişletme planlarını duyurdu. Zoox, Houston ve San Diego'da testlere başlayacağını ve böylece toplamda 12 ABD lokasyonuna ulaşacağını açıkladı. Şirket, önce donanımlı test araçlarıyla haritalama ve test yapacak, ardından kendi ürettiği sürücüsüz robotaksileri devreye alacak. Bu hamle, ABD'de otonom yolculuk hizmetlerini büyütme yarışında Waymo ve Tesla ile rekabeti artırıyor.

Waymo ise Denver, San Diego ve Tampa'da ilk halka açık yolcularını kabul etmeye başlayacağını ve hizmetini 14 şehre genişleteceğini belirtti. Şirket, bu üç şehirde erişimi kademeli olarak artıracak. Zoox, Las Vegas, San Francisco, Austin ve Miami'de ücretsiz test yolculukları yapıyordu; Ağustos'ta Las Vegas'ta ücretli hizmete geçti. Waymo, birçok ABD şehrinde zaten ücretli sürücüsüz hizmet veriyor ve yurt dışında da genişliyor. Geçen ay Almanya'nın Münih kentinde testlere başlayacağını ve 2027 sonunda ticari lansman planladığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Otomobil, Alphabet, Almanya, Denver, Amazon, Ulaşım, Münih, Diego, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Zoox 12, Waymo 14 ABD şehrine ulaşacak: Houston ve Denver'da sürücüsüz yolculuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor Milli futbolcumuz Galatasaray’da Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
Orhan Gencebay’ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi
Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı Türkçe diyaloğu güldürdü Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı! Türkçe diyaloğu güldürdü

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
22:57
İbrahim Kalın’ın yeni imajı dikkat çekti
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
21:16
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi
İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
17:13
Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 00:58:21. #7.12#
SON DAKİKA: Zoox 12, Waymo 14 ABD şehrine ulaşacak: Houston ve Denver'da sürücüsüz yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement