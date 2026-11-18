Almanya, Rusya'yı yasaklı kimyasal kullanmakla suçlayıp OPCW'de hesap vermeye çağırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı yasaklı kimyasal kullanmakla suçlayarak OPCW nezdinde hesap vermeye çağırdı. Ukrayna'nın soruşturması, Rus güçlerinin Eylül 2024'te İllinka köyü yakınlarında yasaklı kimyasal kullandığını tespit etmişti.
Almanya, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı yasaklanmış kimyasallar kullanmakla suçladı ve Moskova yönetiminin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) nezdinde hesap vermesini talep etti.
Almanya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklama yapıldı.
"Rusya, Ukrayna'ya karşı acımasız savaşını sürdürüyor ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ciddi şekilde ihlal ediyor. Ukrayna'nın yürüttüğü soruşturma, yasaklanmış kimyasalların kullanıldığına dair net kanıtlar ortaya çıkardı. Rusya, OPCW nezdinde hesap vermelidir." ifadesi kullanılan açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın paylaşımına atıfta bulunuldu.
Bakan Sybiha paylaşımında, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta zehirli kimyasalları sistematik şekilde silah olarak kullanması, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ciddi bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.
Sybiha, OPCW'ye ve sözleşmeye taraf ülkelere, etkili bir mekanizma oluşturarak sorumlular aleyhine kararlı adımlar atmaları çağrısında bulunmuştu.
Ukrayna, yürüttüğü soruşturma sonucunda Rus güçlerinin Eylül 2024'te İllinka köyü yakınlarında yasaklanmış kimyasal maddeler kullandığını tespit etmişti.
OPCW, bu hafta raporu anlaşmanın tüm taraflarıyla paylaşmıştı.
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