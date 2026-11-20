Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, çöpe atılan ekmeği buradan alarak soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için uygun bir noktaya bırakan belediye personeli Erkan Alkış'ı makamında ağırlayıp teşekkür etti.

Kentte temizlik işleri personeli olarak görev yapan Erkan Alkış'ın duyarlı davranışı, araç kamerasına yansıyan görüntülerle takdir topladı.

Belediye ekiplerinin Cumhuriyet Caddesi'nde çöp toplama çalışması sırasında, çöp kutusuna atılmış ekmeği fark eden Alkış, ekmeği çöpten çıkararak öpüp alnına koydu.

Bir eliyle çöp kamyonuna tutunurken diğer eliyle ekmeği taşıyan Alkış, ekmeği soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının ulaşabileceği yüksek bir noktaya bıraktı.

Yaşanan olayın ardından Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Erkan Alkış'ı makamında ağırladı. Alkış ile bir araya gelen Başkan Senger, hem ekmeğe gösterdiği saygı hem de doğadaki canlıları düşünerek sergilediği örnek davranışından dolayı kendisine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Senger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alkış'a teşekkür ederek, "Ekmek bizim toplumumuz için kutsaldır, bizim kutsiyetimizdir. Dolayısıyla hem su, işte enerji gibi tükenmekte olan nasıl ki biz kaynakları dikkatli kullanmak zorundaysak ekmek de aynı şekilde ihtiyacımızın dışındaki ekmekleri işte hayvanların yemesi için kullanabiliriz. Yani çöpe atmak yerine bu şekilde de kullanılması daha uygun olur diye düşünüyoruz. Kardeşimize gerçekten bu duyarlı davranışından dolayı kutluyorum." diye konuştu.

Kars Belediyesi temizlik görevlisi Erkan Alkış da ekmeğin çöpe atılmaması gerektiğini dile getirerek, "Ekmekler çöpe değil hayvanların, kuşların yiyebilecekleri alanlara bırakılmalı." dedi.