Sinem Ünsal'ın aile davetinde tercih ettiği kıyafetin fiyatı ortaya çıktı. "Uzak Şehir" dizisinin Alya'sı olarak tanınan oyuncunun fıstık yeşili saten elbisesi, fiyatıyla dikkat çekti.

UZAK ŞEHİR'İN ALYA'SI BU KEZ TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde Alya Albora karakterine hayat veren Sinem Ünsal, oyunculuğunun yanı sıra kıyafet tercihleriyle de dikkat çekiyor. Ozan Akbaba ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu, bu kez katıldığı aile davetinde tercih ettiği kombinle öne çıktı. Davet için fıstık yeşili saten bir elbise seçen Ünsal, kıyafetini beline bağladığı pembe hırkayla tamamladı. Birbirinden farklı iki rengi bir araya getiren oyuncu, sade ancak dikkat çekici bir görünüm tercih etti.

ELBİSESİNİN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Sinem Ünsal'ın aile davetinde giydiği elbisenin markası ve fiyatı da belli oldu. Ünlü oyuncunun tercih ettiği saten elbisenin, dünyaca ünlü moda tasarımcısının koleksiyonuna ait olduğu belirtildi. Elbisenin etiket fiyatının 1.290 sterlin, yaklaşık 85 bin TL olduğu aktarıldı. Ünsal'ın davet için seçtiği kıyafetin fiyatı, kombinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Özellikle elbisenin sade tasarımı ile yüksek fiyatı arasındaki fark öne çıktı.

FISTIK YEŞİLİ ELBİSEYE PEMBE HIRKA DOKUNUŞU

Ünlü oyuncu, davette yalnızca elbisesiyle değil, kıyafetini tamamlama biçimiyle de dikkat çekti. Fıstık yeşili saten elbisesinin beline pembe bir hırka bağlayan Ünsal, klasik davet şıklığına daha günlük bir dokunuş ekledi. Fıstık yeşili ile pembeyi bir araya getiren kombin, oyuncunun alışılmış davet kıyafetlerinden farklı bir tercih yapmasını sağladı. Saten kumaşın şık görünümünü hırkayla tamamlayan Ünsal, iki farklı giyim tarzını aynı kombinde buluşturdu.