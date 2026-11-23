İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın yansımasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken aslanın bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ARAMA ÇALIŞMALARININ 50 METRE İLERİSİNDE OKEY KEYFİ

Mahallede aslanı arama çalışmaları sürerken ekiplerin bulunduğu noktanın yaklaşık 50 metre ilerisindeki kıraathanede vatandaşların okey oynadığı görüldü.

Çevrede güvenlik önlemleri alınmasına rağmen oyunlarına devam eden vatandaşlar, aslanın henüz bulunamamasından duydukları tedirginliği dile getirdi.

"ASLAN KORKUSUNDAN RAHAT OYNAYAMIYORUZ"

Kıraathanede okey oynayan vatandaşlar, aslanı yalnızca sosyal medyada gördüklerini belirterek, "Aslanı sadece sosyal medyada gördük. Canlı canlı görmedik. Aslan korkusundan rahat oynayamıyoruz. İnşallah en yakın zamanda yakalanır" dedi.