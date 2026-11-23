Sarıyer'de aslan arama çalışması devam ederken aslanın evinin yakınında görüldüğünü ifade eden Asya Filiz Güneş, "Kesinlikle bir villada bakıldığına inanıyorum. Çünkü o nereden gelecek başka. İlk villadayım ben. Ne yazık ki gerçekten çok korkunç. Hepimiz ağladık, sabahlara kadar uyuyamadık ve hala bulunamadı" dedi.

Sarıyer'de dün akşam dişi bir aslanın güvenlik kamerasına yansımasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölge de çalışma başlatmıştı. Bugün de bölge de geniş güvenlik önlemleri alınarak arama çalışmaları devam ediyor.

Aslanın evinin yakının da görüldüğünü ifade eden Asya Filiz Güneş, "Hepimize, ülkece geçmiş olsun. Burası benim evim. Aslan hemen burada görülüyor. Biz gece 00.00'da evimize geliyoruz. İnsan seli ve jandarma seli... Herkes evine girsin deniyor ama evimize giremiyoruz çünkü kapılar kapandı güvenlik açısından. Daha sonra biz içeri girdik ama hiç kimse gitmiyor ve aslan bulunamamış. Aslan geceden bu yana hala burada. Yani bu aslanı kim beslemiş? Evinde kim besliyor? Ve bu dişi bir aslan. Bunun eşi var, çocuğu var; onlar da çıkabilirler. Yani bir bağımlı mı attı gitti? Benim küçük Maltese'ime bile pasaport, vize istenirken koskoca, insan canına kıyabilecek, insan yiyen bir hayvan ülkemize nasıl girdiriliyor. Kesinlikle bir villada bakıldığına inanıyorum. Çünkü o nereden gelecek başka. İlk villadayım ben. Ne yazık ki gerçekten çok korkunç. Hepimiz ağladık, sabahlara kadar uyuyamadık ve hala bulunamadı" dedi.