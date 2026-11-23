Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta karşılaşacağı Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyarak kritik derbi öncesinde üç puanın sahibi oldu.

VLAHOVIC'İN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı futbolcular sahada galibiyeti kutlamaya başladı. Kutlamalar sırasında gülümseyen Vlahovic'e takım arkadaşı Djalo arkadan sarıldı. Bu hareketin ardından yüz ifadesi değişen Vlahovic, "No" diyerek takım arkadaşına tepki gösterdi.

İki futbolcu arasında yaşanan kısa anlar, galibiyet kutlamalarının dikkat çeken görüntülerinden biri oldu. Vlahovic'in neden böyle bir tepki verdiği ise bilinmiyor.