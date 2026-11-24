Milyonlarca emeklinin beklediği refah payı ve seyyanen zam düzenlemesine ilişkin Meclis takvimi netleşiyor. Kanun teklifinin aralık ayının ikinci veya üçüncü haftasında TBMM'ye sunulması, 20 Aralık'ta tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor. AK Partili yetkililer, maaş artışında yaş ve prim gün sayısının esas alınacağını belirtti.

ÇALIŞMALAR CUMHURBAŞKANLIĞINDA SÜRÜYOR

AK Partili yetkililer, emeklilere yönelik refah artışı düzenlemesine ilişkin farklı alternatifler üzerinde çalışıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığında devam eden çalışmalara son şeklinin verilmesinin ardından hazırlanacak kanun teklifinin aralık ayının ikinci veya üçüncü haftasında Meclis Başkanlığına sunulması ve komisyonda görüşülmesi planlanıyor.

HER EMEKLİ AYNI ORANDA ZAM ALMAYACAK

Yetkililer, 1 Ocak 2027'den itibaren altı aylık enflasyon artışına ek olarak yapılması öngörülen refah payı artışında yaş ve prim gün sayısının esas alınacağını belirtti.

AK Partili yetkililer, "Tüm yaş gruplarına aynı miktarda artış yapılamaz. Prim gün sayısı da adaleti sağlamak açısından çok önemli. 3 bin 600 prim gününden emekli olmuş biriyle 7 bin 200 prim gününden emekli olan biri aynı artışı alamaz, aynı olması doğru değil" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA ARTACAK

Hazırlanacak kanun teklifinde, halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılmasına yönelik düzenlemenin de yer alması bekleniyor. Kök aylıkları yeni taban maaşın altında kalan emeklilerin aradaki farkının Hazine tarafından karşılanması için yasal düzenleme yapılacak.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM MASADA

Enflasyon artışına ek olarak refah payı veya seyyanen zam seçenekleri üzerinde duruluyor. Söz konusu artışın emeklilerin yaşına ve prim gün sayısına göre hesaplanmasına ilişkin alternatifler değerlendiriliyor. Artışın miktarı ve hangi yöntemin uygulanacağı ise henüz kesinleşmedi.

GÖZLER 20 ARALIK SONRASINA ÇEVRİLDİ

TBMM Genel Kurulunda 2027 yılı bütçe görüşmeleri 7 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Hafta sonları da dahil olmak üzere aralıksız iki hafta sürecek görüşmeler, 20 Aralık Pazar günü tamamlanacak. Emeklilere yönelik maaş düzenlemesinin bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul gündemine alınması planlanıyor.