Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 24 Kasım Öğretmenler Günü, Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programla kutlandı. Törende öğretmenlik mesleğinin önemi vurgulanırken emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi, öğrenciler de gösterileriyle programa katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Emekli öğretmenler adına konuşan Günaz Küçük, öğretmenliğin yıllar boyunca verilen emek ve biriken deneyimlerle değer kazanan bir meslek olduğunu ifade etti.

Törende, emekli öğretmenler Ahmet Ercan, Günaz Küçük, Güven Çetin ve Veysel Özdemir'e hizmet şeref belgeleri takdim edildi. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Program kapsamında video gösterimi yapıldı. Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi korosu sahne alırken, öğrenciler "Öğretmen Oldum Ben" adlı danslı tiyatro gösterisini sundu.

Program, öğretmenlere teşekkür edilmesi ve kapanış konuşmasının ardından sona erdi.

Programda; Gömeç Kaymakamı ve Ayvalık Kaymakam Vekili Mehmet Nesip Mahir, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.