Balıkesir Altıeylül'de metruk evdeki yangın söndürüldü, çıkış nedeni araştırılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Gümüşçeşme Mahallesi Ofis Caddesi'ndeki tek katlı metruk evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahallelilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü, çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde metruk evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Gümüşçeşme Mahallesi Ofis Caddesi'ndeki tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahallelilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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