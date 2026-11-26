Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından İnönü ve Dereören kırsal mahallelerinde taşkın sularına kapılarak kaybolan otomobiller bulunmaya başlandı. İnönü Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir otomobil, Havran Çayı içerisinde hurdaya dönmüş ve tanınmaz halde bulundu.

Havran ilçesinde şiddetli yağışların etkili olmasının ardından İnönü ve Dereören kırsal mahallelerinde meydana gelen sel felaketi büyük hasara neden oldu. Taşkın sularının şiddetine kapılarak sürüklenen ve kaybolan otomobillerin bulunması amacıyla bölgede çalışma başlatıldı.

Suların çekilmesiyle birlikte yürütülen arama çalışmalarında, İnönü Mahallesi'nde sel sularına kapılarak gözden kaybolan otomobillerden birine ulaşıldı. Sürüklenerek Havran Çayı yatağına gömülen otomobilin, sel sularının ve sürüklediği kaya parçalarının etkisiyle tamamen hurdaya döndüğü ve tanınmaz hale geldiği görüldü.

Dereören ve İnönü kırsal mahallelerinde sel sularına kapılan diğer araçların bulunması ve bölgedeki hasarın tespit edilmesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.