Balıkesir'in Erdek ilçesinde Erdek-Marmara-Avşa seferini yapan feribotta rahatsızlanan bir kadın, bölgeye sevk edilen deniz ambulansında yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Erdek'ten Marmara ve Avşa adalarına sefer yapan GESTAŞ feribotunda yolculuk sırasında bir kadın rahatsızlandı. Kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilen kadına, feribottaki yolcular da yardımcı oldu. İhbar üzerine Marmara'dan hareket eden deniz ambulansı feribota ulaştı. Sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi feribotta yaptı. Ardından ambulansa alınan kadın, Erdek'e götürülerek Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.