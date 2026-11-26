Balıkesir Edremit'te park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Güre Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç içindeki kartonlarda çıkan alevlerin diğer bölümlere sıçraması önlenirken, ihbar üzerine bölgeye jandarma sevk edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güre Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Akpınar Caddesi'nde park halindeki 10 APG 123 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, araç içerisindeki kartonlarda çıkan yangını alevler aracın diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü.
Kaynak: AA
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