Tokat'ın köyünde okuma yazma bilmeyen anne babanın tek çocuğu Satı Ceylan Oral (41), kendisini eğitime adadı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi matematik öğretmenliği bölümünü bitirip yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Oral, 10 yıldır Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) matematik öğretmeni olarak görev yapıyor.

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Devecikarkın köyünde imkansızlıklar nedeniyle eğitim alma imkanı bulamayan ve okuma yazma öğrenemeyen anne babanın tek çocuğu olan Satı Ceylan Oral, ilkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi ailesiyle taşındığı Edirne'de tamamladı. Oral, üniversite eğitimine karşı çıkan babasını öğretmenlerinin ikna etmesiyle Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Satı Ceylan Oral, 10 yıldır Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi'nde matematik öğretmeni olarak hizmet veriyor.

Kendisini kırsaldaki köy çocuklarının eğitimine adayan Oral, TÜBİTAK Bilim Toplum Projeleri kapsamında hazırladığı 'Kırsaldan Kozmosa Bilim' serisi ile Türkiye 1'incisi oldu. Satı Ceylan Oral, 'Dijital Oyunlaştırma Çözümleri' ve 'Bozkırda Matematik Çiçekleriyle El Ele' projeleriyle de köy okullarındaki çocuklara, özellikle kız öğrencilere ve özel eğitim öğrencilerine dokundu. Oral, Ankara'da dün düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına görev yaptığı Balıkesir ilini temsilen katıldı.

'RÜYALARIMDA ÖĞRETMENLİK PROVALARI YAPIYORDUM'

Oral, okulun kendisine açtığı ufuktan ve ilk öğretmeninin etkisinden bahsederek, "Öğretmenlerimin elimden tutmasıyla bambaşka bir ufuk kazandım. Bu yüzden ben de rüyalarında öğretmen olma provaları yapan birine dönüştüm. O ilk dokunan insan Aynur Şengün öğretmenim. Bir köy okulu öğretmeniydi, çok kıymetli bir hanımefendiydi. Ona çok büyük bir hayranlıkla bakıyordum. Burnumu mendile nasıl silmem gerektiğini bile o öğretmişti sanki. Onun anıları hep üzerimde" dedi.

Okul ortamında gördüğü değerlerin ve öğretmenlerinin hayatındaki yerini vurgulayan Oral, "Orada hep nezaket vardı, orada hep güzellik vardı. Orada bize hep iyiyi ve doğruyu öğretiyorlardı. Şiddetin olmadığı, kötü sözlerin olmadığı, hep böyle doğaya, insana, hayvana faydalı olmamız gerektiği söylenen, hep iyiliklerin olduğu bir yerdi okul benim için ve orada da bize bunları söyleyen kişiler öğretmenlerimizdi. Matematik öğretmenlerim beni özel olarak çok etkiledi. Belki de o aile ve okul arasındaki farklılığı görmüş olmak. Dediğim gibi iyilik, güzellik ve doğruluk hep okuldaydı bana göre. O yokluğun içinden çıkıp, şimdi doktoralı bir matematik öğretmeni olmak benim için belki de bu başarı hikayesinin ana noktasıydı" ifadelerini kullandı.

'KÖY ÇOCUKLARINA ULAŞTIK'

Yürüttüğü projelerden söz eden Oral, "Ben de şimdi ülkemin en ücra köşesindeki tıpkı benim gibi kız çocuklarına, köy çocuklarına ulaşmaya çalışıyorum. Bunun için yaptığım pek çok TÜBİTAK Bilim Toplum Projeleri var. Bu projelerimden bir tanesiyle geçtiğimiz yıl TÜBİTAK Teşvik Ödülleri Türkiye 1'inciliği kazandım. Kırsal'dan Kozmoza Bilim 1-2-3 serileriyle Uzak köy okullarındaki bilime ve araştırma istekli köy çocuklarına ulaştık. Sonraki yıl sadece kız öğrencilere ulaştık. Sonraki yıl hafif düzey zihinsel yetersizliğe olan öğrencilerimize ulaştık. Yine Türkiye'nin farklı illerinden sınıf öğretmenlerimizi Burhaniye'de ağırlayarak onlara dijital oyunlarla matematik öğretimi yapmayı öğrettik" dedi.

Eğitimde emeğin karşılığını bulduğuna olan inancını ve geleceğe dair umudunu paylaşan Oral, "100 buğday tohumunu toprağa ekerseniz, onlardan 80 tanesi çürüyüp 20 tanesi başak verirse 'yazık' demezsiniz. Çünkü o 20 tane başaktan gelecek binlerce tohum da üreyecektir kendiliğinden. Tek bir çocuğun bile yüreğinde bir şey değiştirirsek, o gelecekte başka birçok başağın büyümesine sebep olacak diye düşünüyorum. Ben de o başaklardan, o tohumlardan biri olduğuma inanıyorum. Öğretmenlerim şu an beni duyuyor olsaydı, 'tohumlarınız zayi olmadı' demek isterdim" diye konuştu.