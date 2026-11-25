Balıkesir'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan onlarca kadın, öldürülen kadınların temsili ayakkabılarının önünde basın açıklaması yaparak kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Programda sahnelenen "Kadın Öldü" gösterisi de izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Balıkesir'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve dayanışma mesajı vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Balıkesir Kent Konseyi, Altıeylül Kent Konseyi ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisleri tarafından düzenlenen programa onlarca kadın katıldı. Katılımcılar kollarına taktıkları turuncu ve mor bantlarla dayanışmayı simgelerken, basın açıklaması öldürülen kadınları temsilen alana bırakılan ayakkabıların önünde gerçekleştirildi.

Balıkesir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Akşit, programda ilk söz alan isim oldu ve 25 Kasım'ın, kadınların özgürlük ile yaşam hakkı mücadelesinin simgesi niteliği taşıdığını dile getirdi. Akşit, bu günün tarihsel geçmişinin, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde hayatını kaybeden Mirabel kardeşlere uzandığını anımsatarak, kadın cinayetlerinin ve şiddetin toplumun ortak sorunu olduğunu belirtti.

Akşit, kadına yönelik şiddetle psikolojik, ekonomik ve fiziksel boyutlarıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı ve şunları kaydetti: "Bizler Balıkesir Kent Konseyi, Altıeylül Kent Konseyi ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisleri olarak yaşamları yarım bırakılan kadınları anmak, kadına yönelik şiddete karşı sesimizi yükseltmek ve kadınların korkmadan, özgürce ve güven içinde yaşayabildiği bir dünya talebimizi bir kez daha güçlü şekilde dile getirmek için buradayız. Kadınların yaşam hakkını savunmak bir günün değil, her günün sorumluluğudur. Çünkü kadının meselesi hepimizin meselesidir. Şiddete inat yaşama umut diyoruz"

Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Erkan, kadın cinayetlerinin yaşandıktan sonra değil, yaşanmadan önce önlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Şiddet tehdidi altındaki kadınlar için koruyucu ve önleyici mekanizmaların etkin biçimde işletilmesini talep eden Erkan, kadınların ekonomik bağımsızlığının desteklenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin yaygınlaştırılması, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve kreş hizmetlerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Erkan, kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının önemine değinerek, "Kadına yönelik şiddete karşı sessiz kalmıyoruz. Şiddetin her türlüsüne hep birlikte hayır diyoruz. Öldürülen her kadın susturulan bir çığlıktır diyoruz" ifadelerini kullandı.

Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nursevin Karademirli ise kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca belirli günlerde yapılan açıklamalarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

Karademirli, kadınların fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini aktararak, kadınların hukuki haklarını öğrenmelerinin ve destek mekanizmalarına ulaşmalarının önemini vurguladı.

Kadınların ekonomik yaşamda güçlenmesi, üretici kadınların emeklerinin görünür hâle gelmesi ve dayanışmanın çoğalması için çaba gösterdiklerini ifade eden Karademirli, "Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Kadına yönelik şiddetle mücadele hepimizin sorumluluğudur. Kadınların susturulmadığı, öldürülmediği ve güven içinde yaşadığı bir dünya elbette mümkün. Kadınların yaşam hakkı toplumun gelecek hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamalarının sonrasında Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan "Kadın Öldü" isimli gösteri sahneye konuldu. Kadına yönelik şiddetin acı sonuçlarına dikkat çeken gösteri, programa katılanlar ve meydandaki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Duygu dolu anların yaşandığı gösteri, izleyenlerden yoğun alkış aldı.