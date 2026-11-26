Balıkesir'de öğretmen anne ve babanın tek kızı olan 9 yaşındaki Arya Salman, 6 yaşında çalmaya başladığı piyanoda uluslararası başarı elde etti. Yeteneği ile Avrupa sanat camiasının da dikkatini çeken Arya Salman, 110 piyanistin katıldığı Macaristan'daki yarışmada birinci olarak Türkiye'yi temsil etti. 2027 yılında da İtalya'da düzenlenecek yarışmayı kendine hedef koyan Arya Salman,

"Büyük salonlarda, ünlü piyanistlerin eserlerini çalmak en büyük hayalim"

Balıkesir'de öğretmenlik yapan Hakan-Özlem Salman çiftinin tek çocuğu olan 9 yaşındaki Arya Salman, 6 yaşında çalmaya başladığı piyano alanında büyük başarıya imza attı. Henüz 9 yaşında olan yetenekli Arya, Macaristan'da düzenlenen ve 24 ülkeden 110 piyanistin katıldığı yarışmada birincilik başarısına layık görüldü. Yarışmada; Johann Sebastian Bach - "Little" Prelude No. 3 in D Minor, BWV 935 ile Viktor Kosenko - 24 Pieces for Children, Op. 25: "Toccatina" adlı eserini çalan Arya Salman'ı sanat otoriteleri de tebrik etti. Türkiye'nin Klasik Müzik alanında yayın yapan dergisi Andante ise 9 yaşındaki Arya'dan övgü ile bahsetti. Eğitimi ile yakından ilgilenen Arya Salman'ın babası Hakan Salman, "6 yaşında piyano eğitimi almaya başladı Arya, 2 yıl burada eğitim aldıktan sonra eğitimine Bursa'da devam etti. Daha önce de İstanbul'da, İzmir'de, Bilecik'te düzenlenen uluslararası yarışmalara katıldı. En son Macaristan'da boy gösterdi. Kızım, bizi ve ülkemizi gururlandırarak birincilik ödülü almaya hak kazandı. Bugün de çalışmalarımızı Balıkesir'de sürdürüyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait kültür merkezinde piyano ile çalışma imkanı bulabiliyoruz, bu vesile ile salonu bizlere kullandıran yetkililere de teşekkür ediyorum" dedi.

9 yaşında elde ettiği başarı ile adından söz ettiren ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Avlu Kültür Merkezi'nde piyano ile çalışmalarını sürdüren Arya Salman ise, "Müzik benim hayatımın bir parçası. Piyanoya ilgim 6 yaşında başladı. Piyano eserlerini dinlemek ve çalmak bana güzel duygular hissettiriyor. Özellikle son zamanlarda dinlemekten hoşlandığım Sergey Rahmaninov'un Piano Concerto No 2 in C minor, Op. 18 eseri var. Bu eseri orkestra ile çalmak istiyorum. Bu benim hayalim. Macaristan'da 24 ülkeden tek Türk katılımcı ben vardım. Ülkemizi temsil etmek gurur vericiydi" dedi.

Arya Salman, 2027 yılında başta İtalya'da düzenlenecek yarışma dahil bir çok uluslararası yarışmaya da katılacağını açıkladı.