Balıkesir'in Marmara ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saat 02.00 sıralarında Marmara'ya bağlı Gündoğdu Mahallesi 7014 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 1 itfaiye aracı ve 2 personel ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ısı pompasının bulunduğu kısma ve oturma odasına yayılan yangına müdahale etti. Bu sırada yangına müdahale eden S.U. ve M.Ö. isimli vatandaşlar yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın saat 03.15 sıralarında söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.