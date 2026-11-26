Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Şiddete Karşı Tek Çatı, Bin Umut" sloganıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen etkinlikte, kadına yönelik şiddetin bireylerin yanı sıra aileleri ve toplumun tamamını etkileyen bir insan hakları ihlali olduğu vurgulandı.

Şiddete karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet karşısında sessiz kalınmaması gerektiğine dikkati çekilen programda, şiddet, tehdit veya acil tehlike durumlarında kadınların kolluk kuvvetlerinden hızlı yardım talep etmesini sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi verildi, farkındalık videosu izletildi.

Katılımcı kadınların şiddetsiz bir geleceğe ilişkin dilek ve mesajlarını paylaştığı etkinlikte, mor kurdeleler dayanışmayı, mor şemsiyeler ise güven ve korunmayı simgeledi.

Programın sonunda kadınlar, jandarma ekiplerince dağıtılan mor şemsiyeleri birlikte açtı.

Etkinlik kapsamında, günün anlam ve önemine ilişkin resim hazırlayan Abidin Pakmaya Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Elif Duygu Demirezen'e ödülü Edremit Kaymakamı Zafer Engin tarafından verildi.