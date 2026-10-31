YENİ Parti lideri Özel, iktidarı değiştireceklerini söyledi, meydanlara çağrı yaptı

(BALIKESİR) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkes şunu bilsin: Daha seçim zamanı gelmeden her sokak arası mitinge dönüyorsa seçimin de zamanı gelmiştir, değişimin de zamanı gelmiştir. Bu iktidarı mutlaka değiştireceğiz. Biz çiftçiler için köylüler için hayvancılıkla uğraşanlar için esnaf için memurlar için emekliler için emekçiler için kadınlarımız ve gençlerimiz için hep yeni bir yoldayız. Hep birlikte iktidara yürüyoruz" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edremit'in Zeytinli Mahallesi'nde halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti. "Kimsenin bu iktidara sabrı kalmadı. Bunun için insanlar sesini duyurabilecekleri her yere koşuyorlar. Bizi gördükleri her yere koşuyorlar. Biz kahvede konuşmak için geldik ama kahve konuşması sırasında buradan gençler, kadınlar, 'Başkan buraya' diye tezahürat ettiler. Bir tane bank bulduk, üstüne çıktık, size sesleniyoruz" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Herkes şunu bilsin: Daha seçim zamanı gelmeden her sokak arası mitinge dönüyorsa seçimin de zamanı gelmiştir, değişimin de zamanı gelmiştir. Bu iktidarı mutlaka değiştireceğiz. Biz çiftçiler için köylüler için hayvancılıkla uğraşanlar için esnaf için memurlar için emekliler için emekçiler için kadınlarımız ve gençlerimiz için hep yeni bir yoldayız. Hep birlikte iktidara yürüyoruz.

"BİZ YENİ PARTİ'Yİ İKTİDAR OLSUN DİYE KURDUK"