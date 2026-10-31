YENİ Parti lideri Özel, iktidarı değiştireceklerini söyledi, meydanlara çağrı yaptı - Son Dakika
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YENİ Parti lideri Özel, iktidarı değiştireceklerini söyledi, meydanlara çağrı yaptı

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YENİ Parti lideri Özel, iktidarı değiştireceklerini söyledi, meydanlara çağrı yaptı
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YENİ Parti lideri Özel, iktidarı değiştireceklerini söyledi, meydanlara çağrı yaptı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Edremit'in Zeytinli Mahallesi'ndeki halk buluşmasında seçimin ve değişimin zamanının geldiğini, iktidarı mutlaka değiştireceklerini söyledi. Özel, partiyi iktidar olmak için kurduklarını belirterek her meydanı doldurma çağrısı yaptı.

(BALIKESİR) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkes şunu bilsin: Daha seçim zamanı gelmeden her sokak arası mitinge dönüyorsa seçimin de zamanı gelmiştir, değişimin de zamanı gelmiştir. Bu iktidarı mutlaka değiştireceğiz. Biz çiftçiler için köylüler için hayvancılıkla uğraşanlar için esnaf için memurlar için emekliler için emekçiler için kadınlarımız ve gençlerimiz için hep yeni bir yoldayız. Hep birlikte iktidara yürüyoruz" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edremit'in Zeytinli Mahallesi'nde halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti. "Kimsenin bu iktidara sabrı kalmadı. Bunun için insanlar sesini duyurabilecekleri her yere koşuyorlar. Bizi gördükleri her yere koşuyorlar. Biz kahvede konuşmak için geldik ama kahve konuşması sırasında buradan gençler, kadınlar, 'Başkan buraya' diye tezahürat ettiler. Bir tane bank bulduk, üstüne çıktık, size sesleniyoruz" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Herkes şunu bilsin: Daha seçim zamanı gelmeden her sokak arası mitinge dönüyorsa seçimin de zamanı gelmiştir, değişimin de zamanı gelmiştir. Bu iktidarı mutlaka değiştireceğiz. Biz çiftçiler için köylüler için hayvancılıkla uğraşanlar için esnaf için memurlar için emekliler için emekçiler için kadınlarımız ve gençlerimiz için hep yeni bir yoldayız. Hep birlikte iktidara yürüyoruz.

"BİZ YENİ PARTİ'Yİ İKTİDAR OLSUN DİYE KURDUK"

YENİ Parti'yi hiç şüphe yok ki siz kurdunuz, milletimiz kurdu. Adını da siz koydunuz, 'YENİ Parti'yi kur' dediniz, kurduk. Cebinize partimizin bütçesini de siz koydunuz. Bu arabayı da otobüsü de siz aldınız. Partimizin arkasında aslanlar gibi duruyorsunuz. Siz, bu partiyi kurduran, adını koyan, bütçesini oluşturanlar olarak YENİ Parti'nin arkasında duruyorsunuz. Herkes şunu bilsin: Biz YENİ Parti'yi bir partimiz olsun diye kurmadık. Biz YENİ Parti'yi iktidar olsun diye kurduk. YENİ Parti'yi keyiften değil, zaruretten kurduk. Çünkü partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptığımız, AK Parti'yi kurulduğu günden beri ilk kez yendiğimiz ve adım adım iktidara gittiğimiz için partimizi adaysızlaştırmaya, kurumsuzlaştırmaya ve lidersizleştirmeye çalıştılar. En son yaptıklarıyla gazetelere, internet sitelerine erişim engelleri getirerek, partilere erişim engelleri getirerek, Halk TV'yi kapatarak, televizyonları kapatarak bizleri susturmaya çalıştılar. Ben içeride konuşurken dışarıdan bir slogan geliyordu. Her şeyin çözümü o slogandadır. O da şu: 'Kurtuluş yok tek başına.'

"GENÇLER, ÜRETİCİ, EMEKLİ KURTULMADAN BU MEMLEKET KURTULMAZ"

Yani Rize'deki çay üreticisi, Gaziantep'teki fıstık üreticisi, Manisa'daki üzüm üreticisi, Giresun'daki, Ordu'daki fındık üreticisi, Çukurova'daki pamuk üreticisi, Trakya'daki buğday üreticisi tek başına kurtulamaz. Asla ve asla emekli kurtulmadan emekçi kurtulmaz. Köylü kurtulmadan esnaf kurtulmaz. Gençler kurtulmadan bu memleket kurtulmaz. Kurtuluş yok tek başına. Hep beraber. Bana soruyorlar: 'Ya bunlar çok kötü. Durmuyor, saldırıyor, zulmediyor, tutukluyor. Kadınlara acımıyor, çocuklara acımıyor. Ne yapacağız?' Ne yapacağız biliyor musunuz? Bütün soranlara söylüyorum: Edremit ne yaptıysa onu yapın. Her meydanı doldurun. Hep birlikte sesinizi yükseltin."

Kaynak: ANKA
Özgür ÖzelYeni PartiBalıkesirPolitikaZeytinliEdremitGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tabbe Lan Tabbe Lan:
    Söyler, çok şey söylüyor da, kimin umrunda.... 0 0 Yanıtla
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