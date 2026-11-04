Balıkesir Edremit\'te şüpheli ölümde şahıs kendini kesici aletle yaralayıp düşüp öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şahsın şüpheli ölümü üzerine başlatılan çalışmada, şahsın kendini kesici aletle yaraladıktan sonra yüksek düşerek öldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Camivasat Mahallesi 5011 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve daha önce de 6 kez intihara kalkışan M.S.'nin boğaz kısmında kesici alet yarası ile sokak ortasında yattığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler ulaştı. Yapılan çalışmada M.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tek başına yaşayan M.S.'nin kesici aletle kendini boğazından yaraladıktan sonra 4 basamaklı merdivenden düşüp hayatını kaybettiği öğrenildi. M.S.'nin kendi hayatına son verme teşebbüsünde bulunduğu tahmin edilirken soruşturma ve adli süreç devam ediyor.