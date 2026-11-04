Edremit Ticaret Odası'nda itiraz sonrası yenilenen seçimi Metin Aslan 17 oyla kazandı - Son Dakika
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Edremit Ticaret Odası'nda itiraz sonrası yenilenen seçimi Metin Aslan 17 oyla kazandı

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Edremit Ticaret Odası\'nda itiraz sonrası yenilenen seçimi Metin Aslan 17 oyla kazandı
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Edremit Ticaret Odası başkanlık seçiminde ilk tur 16-16 eşitlikle sonuçlandı ve kurayı Ahmet Çetin kazandı. İtiraz üzerine yenilenen oylamada 17 oy alan Metin Aslan başkan seçilirken Ahmet Çetin 15 oyda kaldı.

Edremit Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen başkanlık seçimleri büyük çekişmeye sahne oldu. İlk turda 16-16 eşitlikle sonuçlanan seçimde kura sonucunda Ahmet Çetin öne çıkarken, yapılan itiraz üzerine yenilenen seçimde Metin Aslan 17 oy alarak başkanlığa seçildi.

Edremit Ticaret Odası'nda başkanlık, yönetim kurulu ve meclis başkanlığı seçimleri tamamlandı. Başkanlık seçimlerinin ilk turunda Ahmet Çetin ve Metin Aslan'ın listeleri 16'şar oy alarak eşit kaldı. Eşitliğin ardından gerçekleştirilen kura çekiminde Ahmet Çetin kurayı kazandı. Ancak seçim sonucuna yapılan itirazın ardından ikinci tur oylamaya gidildi. Yenilenen seçimde Metin Aslan 17 oy alırken, Ahmet Çetin 15 oyda kaldı. Bu sonuçla Edremit Ticaret Odası'nın yeni başkanı Metin Aslan oldu.

Seçimlerin ardından yönetim kurulu belirlenirken, yapılan oylama sonucunda Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevine Yarkın Pulat seçildi. Basın mensuplarına açıklama yapan Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Yarkın Pulat "Biz bu saatten sonra kimseyi ayrıştırmıyoruz. Bizim amacımız hep beraber Edremit'imize hizmet etmek. Biz daha iyi hizmet edeceğimize inandığımız için yola çıktık. İnşallah verdiğimiz sözleri tutabiliriz. Eliminzden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü veriyoruz. Bundan sonra daha iyi bir Edremit Ticaret Odası için hep beraber çalışacağız" dedi.

Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Edremit Ticaret Odası Başkanı Metin Aslan, kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Aslan, "40 günden bu yana yoğun bir seçim süreci yaşadık. Bize destek veren Beyaz Liste'ye teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Biz Beyaz ve Mavi Liste olarak bunu hak etmiştik. Hak ettiğimiz için de buradayız. Edremit'e hizmet etmek için geldik. Bu yolda da devam edeceğiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun, Edremit'e hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA
Ahmet ÇetinMetin AslanEdremitEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Ticaret Odası'nda itiraz sonrası yenilenen seçimi Metin Aslan 17 oyla kazandı - Son Dakika
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