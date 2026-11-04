Edremit'te sokakta bıçak yaralarıyla bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi - Son Dakika
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Edremit'te sokakta bıçak yaralarıyla bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

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Edremit\'te sokakta bıçak yaralarıyla bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi
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Edremit\'te sokakta bıçak yaralarıyla bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi
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Edremit Camivasat Mahallesi'nde sokak üzerinde vücudunda bıçak yaraları bulunan bir kişi kanlar içinde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlenen kişi için savcılık soruşturma başlattı, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sokak üzerinde vücudunda bıçak darbeleri bulunan bir kişi kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Camivasat Mahallesi 5011 sokak üzerinde bir kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaralarıyla kanlar içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk muayenede, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise sokakta ve çevresinde detaylı delil araştırması gerçekleştirdi.

Şahsın şüpheli bulunan ölümü üzerine Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kimliği henüz açıklanmayan kişinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilecek. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA
Balıkesir3. SayfaEdremitOtopsiGüncelSon Dakika

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