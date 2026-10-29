Van'da 29 Ekim törenleri yağış nedeniyle Uygulama Oteli'ne alındı, geçit yapılmayacak - Son Dakika
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Van'da 29 Ekim törenleri yağış nedeniyle Uygulama Oteli'ne alındı, geçit yapılmayacak

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Van\'da 29 Ekim törenleri yağış nedeniyle Uygulama Oteli\'ne alındı, geçit yapılmayacak
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Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yağış nedeniyle Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde yapılacak. Törenler nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'ndeki polis bariyerleri kaldırılıp cadde trafiğe açıldı, tören geçidi yapılmayacak.

VAN'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yağış nedeniyle Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'ne alındı. Törenler nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan polis bariyerleri kaldırılarak cadde yeniden araç trafiğine açıldı.

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin, yağış nedeniyle Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilmesine karar verildi. Bunun üzerine Valilik önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde güvenlik amacıyla kurulan polis bariyerleri görevliler tarafından kaldırıldı. Bariyerler araçlara yüklenerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, kapatılan Cumhuriyet Caddesi de yeniden araç trafiğine açıldı. Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin Uygulama Oteli'nde devam edeceği, yağış nedeniyle tören geçidinin ise yapılmayacağı bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'da 29 Ekim törenleri yağış nedeniyle Uygulama Oteli'ne alındı, geçit yapılmayacak - Son Dakika
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