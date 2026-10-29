Edremit’te Cumhuriyet’in 103. yılı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edremit’te Cumhuriyet’in 103. yılı kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edremit’te Cumhuriyet’in 103. yılı kutlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi kutlama programı, yağışlı hava nedeniyle Şehit Hamdibey Meydanı yerine Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi kutlama programı, yağışlı hava nedeniyle Şehit Hamdibey Meydanı yerine Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda ödül törenleri ve halk oyunları gösterileri büyük ilgi gördü.

Edremit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Edremit Kaymakamı Zafer Engin gerçekleştirdi. Kutlamalara Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon Komutanı ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk oyunları büyük beğeni topladı

Program kapsamında sahne alan halk oyunları ekibi tarafından sergilenen gösteriler izleyicilerden alkış aldı. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı etkinliklerde öğrenciler tarafından şiirler okunurken çeşitli gösteriler de sahnelendi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Yoğun katılımla gerçekleşen program, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve şiir dinletilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
BalıkesirEdremitYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Köylüler direğe bakınca donup kaldı Köylüler direğe bakınca donup kaldı
70 yıl önce adaya getirdiler Sonra başlarına bela oldu 70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
36 yaşında şehit düştü Tayfun Akalan’a son görev 36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev
15:32
Çölün ortasında şaşırtan manzara Yayılmasını durduramıyorlar
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 15:47:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Edremit’te Cumhuriyet’in 103. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android