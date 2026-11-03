Edremit’te yağış öncesi menfez ve dere ağızları temizleniyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ekipleri, etkili olan yağışlarla birlikte olası su taşkınları ve olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla menfez ve dere ağızlarında temizlik ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Edremit Belediyesi, yağışlı havanın etkisini artırmasıyla birlikte ilçe genelinde önleyici çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yağmur sularının akışını engelleyebilecek atık ve birikintilerin temizlenmesi amacıyla menfezler ve dere ağızları kontrol edilerek temizlendi. Edremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ekiplerin olası su baskınlarını önlemek ve vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde risk oluşturabilecek noktalarda düzenli bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildiği ifade edilirken, ekiplerin ilçe genelindeki kontrollerine devam edeceği kaydedildi.