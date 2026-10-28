Edremit'te zeytinlikte çalışan 24 yıl 1 ay hapis cezalı firari dronla yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında toplam 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bazı kişilerin tarlalarda zeytin işçiliği yaparak gizlenmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.

Jandarma, "hırsızlık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin Avcılar Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte çalıştığını tespit etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dronla takibe alarak bir süre izledikleri kamyonetteki firari hükümlü A.D'yi Avcılar Mahallesi yakınlarında yakaladı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.