Edremit\'te otomobilin çarptığı tilki ön panjura sıkıştı, itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı ve aracın ön panjuruna sıkışan tilki, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bigiye göre, olay, Edremit Ülkü Yolu üzerinde Grand Dallas mevkisinde meydana geldi. 06 ED 9657 plakalı otomobilin çarptığı tilkinin başı aracın ön panjuruna sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekipler tilkiyi dikkatli bir çalışmayla kurtardı. Sağlık durumu kontrol edilen tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı.